Conte sfida Meloni: "Alternativa sui temi"

L’alternativa al governo di Giorgia Meloni "si costruisce su dei contenuti e con le forze progressiste che sono disponibili a misurarsi e a costruire una vera alternativa a un governo che sta deludendo gli stessi elettori". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte – assente alla Camera durante il discorso di re Carlo III – a margine di una visita al Salone del Mobile di Milano. "Non dimentichiamoci che oggi il problema vero, di fronte a tutte le giravolte e incapacità dimostrate, è che sono gli stessi elettori del centrodestra che iniziano a rimanere veramente delusi, basta confrontarsi con loro. Sono tanti", ha rimarcato. In merito a eventuali veti sui partiti di opposizione che ci potranno essere nella alternativa, Conte ha detto che "non è questione di veti, è questione di serietà del progetto e di coerenza". "Quando ci saranno obiettivi per noi strategici e che non sono negoziabili – ha concluso l’ex premier –, vedrete che non tutti potranno spontaneamente sedersi a quel tavolo".