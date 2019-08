Roma, 20 agosto 2019 - "Il governo si arresta qui". In un lungo discorso in Senato, Conte ha annunciato le sue dimissioni alla luce della decisione delle Lega di aprire la crisi. Il presidente del Consiglio salirà al Colle dopo aver ascoltato il dibattito in Aula. All'ingresso nell'emiciclo, il premier ha salutato con sorrisi e una stretta di mano Salvini. Ma le sue parole sono tutt'altro che benevole. Lungo l'elenco delle ricriminazioni fatte al leader del Carroccio. Alla fine la sentenza: "L'azione di governo è irrimediabilmente compromessa".

"Salvini ricerca interessi personali"

"La decisione della Lega di tornare urgentemente alle urne è oggettivamente grave", esordisce il premier in Aula, accusando Salvini di ricercare "interessi personali e di partito". Fra applausi e fischi, Conte elenca i rischi per il Paese, con l'eventualità delle elezioni in autunno e l'esercizio provvisorio dietro l'angolo. "Far votare i cittadini è l'essenza della democrazia, sollecitarli a votare ogni anno è irresponsabile", prosegue il premier, che non risparmia parole durissime all'indirizzo dei leghisti. Aprire la crisi ad agosto è "un atto di imprudenza istituzionale", insiste, prima di elencare tutti "i risultati" ottenuti dal governo in questi 14 mesi di vita.

Proponendo questa crisi "ti sei assunto una grande responsabilità - dice poi rivolto direttamente al vicepremier - invocando piazze e pieni poteri". Tanti i sassolini che Conte ha voluto togliersi dalle scarpe: a Salvini recrimina la decisione di non riferire in Aula per il caso dei fondi russi, di convocare un tavolo autonomo con i sindacati, perfino il gesto di esporre il rosario durante i comizi. "Un comportamento che non ha nulla a vedere con la libertà di coscienza religiosa", sentenzia, piuttosto è un segno di "incoscienza religiosa". Non basta: "Se tu avessi mostrato cultura delle regole - attacca - l'intera azione di governo ne avrebbe tratto giovamento. Ci sono stati molti episodi che riservatamente e pubblicamente ti ho fatto notare, come ad esempio ti avevo detto di indicarmi i delegati della Lega per i lavori per approntare la finanziaria ma ho atteso due mesi".

Conte ne ha anche per "gli amici del Movimento 5 Stelle", a cui rimprovera di essersi fatti condizionare dai sondaggi. "Quando il presidente del consiglio si presenta in aula per rendere una informativa richiesta dal parlamento stesso", come avvenuto per i presunti fondi russi alla Lega, "il rispetto delle istituzioni vorrebbe che si rimanesse in Aula ad ascoltarlo e non c'è ragione che giustifichi l'allontanamento".

Salvini replica a Conte

"Mi spiace che lei mi abbia dovuto mal sopportare per un anno. Pericoloso, autoritario? Bastava il Saviano di turno a raccogliere tutta questa sequela di insulti, bastava il Travaglio, un Renzi, non il presidente del Consiglio". Esordisce così Matteo Salvini nel dibattito che segue la comunicazioni di Giuseppe Conte. Salvini, che si è spostato dai banchi dell'esecutivo a quelli del gruppo della Lega, ribadisce la volontà di andare a elezioni: "La grande forza di essere un uomo libero, che vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani. In quest'aula ci sono donne e uomini liberi e uomini e donne meno liberi: chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è uomo o donna libero. E' il sale della democrazia".

Insulti tra fan Lega e M5s

Urla, slogan e pure qualche offesa reciproca tra due capannelli organizzati di fan, uno più sparuto dei leghisti, un altro parecchio più ampio dei Cinque Stelle, fuori l'ingresso principale di Palazzo Madama. A dividere i due gruppi diverse camionette della Polizia.