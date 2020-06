Roma, 12 giugno 2020 - È atteso per oggi l’interrogatorio del premier Giuseppe Conte e dei ministri Roberto Speranza e Luciana Lamorgese, sentiti come persone informate sui fatti dai pm di Bergamo che indagano sull’epidemia di Coronavirus in Valseriana.

La linea dell’esecutivo è che – ai sensi dell’articolo 32 della legge 883 – la competenza di stabilire una ordinanza urgente in materia di sanità pubblica spetta al ministero della Salute qualora riguardi l’intero territorio nazionale o aree di più regioni e alla Regione o al Comune quando riguardi il terrotorio regionale o di un singolo Comune.

L’ordinanza di Codogno del 21 febbraio fu congiunta ministero della Salute-Regione Lombardia ma altre ordinanze di diverse regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Campania tra le altre) furono atti regionali puri. A Vò Euganeo (Veneto) l’ordinanza fu del sindaco. Premesso ciò, Conte si dice "per nulla preoccupato" (VIDEO) dato che sostiene di aver "agito in scienza e conoscenza", e pronto "a riferire doverosamente tutti i particolari a mia conoscenza".