Conte contro Grillo: "Decide la Costituente"

Giuseppe Conte (foto) tira dritto sull’assemblea costituente e manda un messaggio chiaro a Beppe Grillo, che segue il progetto con diffidenza: "Abbiamo una visione diversa, ma questo processo costituente non si fermerà". Il punto dei lavori è stato fatto dal leader M5s dopo la riunione del Consiglio nazionale. Ci sono dei temi che aleggiano, come il ruolo del fondatore e garante, la possibilità di un nuovo simbolo, di un nuovo nome, la strategia sulle alleanze. O il limite del doppio mandato che Grillo ha difeso le regole che il Movimento si è dato fin dall’inizio, ha scritto il garante, "estendono gli spazi di democrazia diretta e favoriscono il ricambio della classe politica", ma oggi "incontrano resistenza da parte di chi è stato già eletto". Una sorta di richiamo.

Ma Conte non sembra voler mettere limiti: "Saranno sollevate tutte le questioni che stanno a cuore ai nostri iscritti e pure ai simpatizzanti. Non ci sottrarremo al confronto. Potrà essere modificato anche lo statuto, potrà essere integrata anche la Carta dei principi e dei valori". Insomma, si potrà mettere mano al Dna dei 5 Stelle. Anche se giorni fa, Grillo gli ha ricordato: "Sono il custode dei valori del Movimento". Inoltre, Grillo aveva ricordato a Conte come, nel loro ultimo faccia a faccia, si fossero "ripromessi di programmare incontri con un gruppo ristretto dei nostri, per discutere dei temi su cui rilanciare il Movimento, afflitto da un’evidente crisi di consenso".