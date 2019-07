Roma, 31 luglio 2019 - "Quell'altro", nel senso di Matteo Salvini (Di Maio dixit), oggi va al Consiglio dei ministri. Salvini interromperà apposta le vacanze a Milano Marittima, dove ha portato con sé il figlio (16 anni), perché il Cdm clou non vuole proprio perderselo. Consiglio dei ministri che, già nelle premesse, promette scintille: Autonomie, Tav, giustizia i temi caldi. Nella già fin troppo calda estate dei botta e risposta al fulmicotone tra M5s e Lega, la maggioranza torna a confrontarsi nella sua sede ufficiale.

All'ordine del giorno, in teoria, c’è solo il ddl delega di riforma della giustizia, già ieri al centro del pre-Consiglio, ma il testo di ordinamento del processo civile e penale è al centro dell’ennesimo braccio di ferro M5s-Lega. Per il ministro Bonafede "siamo al punto della verità, si va in Cdm. Mi aspetto che una riforma così importante per il Paese vada avanti perché bloccare la riforma della riduzione dei tempi della giustizia vuol dire bloccare l’economia del Paese". I leghisti – a partire dal capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari – ribattono: "Ci hanno messo sotto il naso una riforma giustizialista e pasticciata. Noi siamo garantisti e vogliamo fare le cose per bene". Insomma, oggi il vento (leghista) annuncia già tempesta.

Ma Carroccio e M5s si picchiano come fabbri su tutto, dalla Tav alle Autonomie fino al decreto Sicurezza bis, già all’esame del Senato e sul quale i leghisti temono scherzi da parte dei dissidenti pentastellati e dall’M5s in quanto tale. Prendiamo il caso Tav. Le mozioni parlamentari saranno discusse, al Senato il 6 o 7 agosto, dopo il decreto Sicurezza bis. La Lega non presenterà una propria mozione sulla Tav e voterà contro la mozione NoTav del M5s: il che non vuol dire che appoggerà la mozione del Pd (il cui testo è già pronto, ma non depositato), ma di certo che voterà a favore delle mozioni presentate da FI e Fd’I. E così, essendo impossibile votare il testo del Pd (che pure la Lega aveva votato, a marzo), la Lega si schiererà contro quella M5s. Il quale non manca di ricordare che "in Parlamento vedremo le facce di chi voterà e si porterà sulla coscienza lo spreco di miliardi di euro di soldi pubblici" (cioè la Lega) e che farà "2,2 miliardi di regalo a Macron, una follia che si addice al Pd, il partito degli interessi esteri, ma che non dovrebbe passare per la testa a un sovranista".

Infine, le Autonomie. Ecco, che fine hanno fatto? La commissione Bicamerale per le questioni regionali sta ancora lavorando, ma con il passo della lumaca. I due vicepremier si azzuffano su un testo ancora in alto mare e Conte prova a mettere insieme i cocci per abbozzare una parvenza di pre-intesa prima della pausa estiva. Il consiglio dei ministri che doveva varare le Autonomie, però, non c’è mai stato e neppure calendarizzato. Per ora, siamo alle bozze.

Bozza che il presidente della Lombardia, Attilio Fontana definisce: "Un testo da rabbrividire". «Se la bozza finale fosse questa - chiude Fontana– ogni trattativa sarebbe impossibile». La nuova ‘dead line’ per la crisi di governo, però, è spostata a settembre: "Siamo sicuri – sbotta un leghista di rango – che la riforma Fraccaro passerà? Io non ne sarei così sicuro". Infatti, se arrivasse l’ok definitivo al taglio dei parlamentari "i grillini voteranno pure il governo Frankenstein perché sanno che, con quella riforma, tre quarti di loro va a casa".

Per Salvini un buon motivo per andare a elezioni anticipate prima che diventi operativa, per Salvini.