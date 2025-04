Congresso Lega, Salvini: “Noi collante del governo. Sui dazi dialogare con gli Usa”

Firenze, 5 aprile 2025 – "La Lega è una comunità, è una famiglia". Matteo Salvini apre così, al primo congresso nazionale del Carroccio, che "non sarà un congresso contro qualcuno". "Noi non siamo contro l'Europa, contro gli stranieri, contro le diversità, anzi, noi siamo un movimento politico che adora, tutela e difende le diversità, perché il buon Dio ci ha fatto diversi", continua il vicepremier e ministro dal palco della Fortezza da Basso di Firenze mentre dà il benvenuto a tutti i “fratelli veneti, lombardi, piemontesi, siciliani, pugliesi, romani e di tutte le regioni d'Italia". "Sicuramente questo è un congresso contro ogni tipo di guerra e di conflitto, contro le guerre militari, contro le guerre commerciali, e noi vogliamo proporre un futuro diverso che non significa sfilare in piazza con idee confuse e delle bandiere rosse", dice Salvini lanciando una frecciata all'opposizione e, in particolare, al M5s che nello stesso momento manifesta a Roma contro il piano di riarmo dell'Ue.

Matteo Salvini sul palco del congresso nazionale della Lega a Firenze (ImagoE)

Non manca poi il riferimento ai dazi Usa, di cui già in mattinata aveva parlato anche il ministro dell'Economia, e collega di partito, Giancarlo Giorgetti al Forum Ambrosetti. "La trattativa col governo americano ci deve essere, meglio dialogare che guerreggiare – dice Salvini, che sarà riconfermato nel ruolo di segretario del partito –. Quello che può cambiare sono le politiche suicide dell'Ue: azzerare il green deal, la sbornia elettrica, il patto di stabilità, i danni fatti agli agricoltori. Parlano dei pericoli dei dazi di Trump sulle auto europee ma stando alle folli direttive 7 milioni di veicoli euro-5 tra poche settimane dovrebbero essere fuori legge. In attesa di portare a casa una trattativa utile con gli Usa azzeriamo le politiche suicide Ue che stanno massacrando le nostre imprese, azzeriamo la burocrazia europea".

Salvini prova poi ad allontanare le voci di tensioni con Forza Italia (anche oggi Antonio Tajani ha ricordato che “solo Ue tratta con Usa, sono le regole”). "La Lega e il governo sono una cosa sola, si mettano l'animo in pace, Conte, la Schlein, e compagnia varia – insiste –. La Lega è garanzia che il governo avrà vita lunga, la Lega è il collante del governo".