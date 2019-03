Verona, 29 marzo 2019 - Colpo di scena al Congresso delle famiglie di Verona. Alle 14.15 arriva la senatrice catanese 5 Stelle Tiziana Drago e sale sul palco, sfidando Di Maio, che aveva definito il Congresso "un nuovo Medioevo". E dopo i distinguo del Movimento, le dichiarazioni pro famiglie arcobaleno di Roberto Fico, la presenza di una grillina, che non era in scaletta, è stata accolta con sorpresa. "Andiamo oltre ai pregiudizi, il problema della natalità va affrontata. Sono presente per scelta personale, non è stato semplice decidere di essere qui. Però il M5s non è quella realtà politica delle ultime dichiarazioni di questi giorni. Ci sono anche senatori che hanno la mia sensibilità", e sono pro "famiglia tradizionale". Serve "tutelare i diritti di tutti, e quelli dei bambini vanno al primo posto".

E alla cronista che le chiede se è una nuova dissidente, la senatrice prima risponde "no" e poi aggiunge: "Non lo so, non credo".