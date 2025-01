Conferenza di Giorgia Meloni oggi, la diretta Tv: “Mio governo non è limite alla libertà di stampa”

10:31

"Liberazione Cecilia Sala, ieri bella giornata per l'Italia"

"Ieri è stata una bella giornata per l'Italia intera, per chi ci ha lavorato e per me. Vi confesso che tra le molte cose che accadono quando si ha un incarico complesso come il mio non ho provato in questi due anni un'emozione più grande come quando ho potuto chiamare una madre per dirle che la figlia stava per tornare a casa". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa annuale in corso nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera.