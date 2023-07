Concorso esterno. Il governo gela Nordio. "Mai detto di cambiarlo. Le priorità sono altre"

Roma, 14 luglio 2023 – Indietr o tutta. Il governo ci ripensa e affonda senza appello la ’rimodulazione’ del concorso esterno annunciata dal ministro della giustizia Nordio. Lo fa senza mezzi termini Alfredo Mantovano, sottosegretario di fiducia di Giorgia Meloni. Anticipa cosi la richiesta che a Palazzo Chigi sapevano perfettamente sarebbe stata messa sul tavolo dal capo dello Stato nel lungo colloquio (quasi un’ora) con la premier nello Studio alla Vetrata, al termine del Consiglio supremo di difesa in cui si sono tirate le somme del vertice Nato di Vilnius. Un faccia a faccia "cordiale e costruttivo", concordano sul Colle e nel governo, in cui si è parlato di giustizia e non solo, dal momento che la visita alla Casa Bianca della presidente del Consiglio il 27 luglio non è certo un argomento secondario. Certo è che l’intervento di Mantovano non lascia spazio ad incertezza: "Ai parenti delle vittime di mafia, a Salvatore Borsellino e Maria Falcone, dico che modificare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è un tema in discussione, il governo non farà alcun passo indietro nella lotta alla criminalità organizzata. Ci sono altre priorità".

Meloni e Mattarella

Tra le preoccupazioni che avevano spinto il Quirinale – alla vigilia del colloquio con Giorgia – a far notare il valore simbolico dell’incontro con i vertici della Cassazione, il concorso esterno era al primo posto. In ballo, non c’è solo il conflitto tra poteri dello Stato, benché Mattarella ritenga che l’incendio divampato debba essere spento immediatamente: abbassare la tensione è interesse di tutti anche del governo, fanno notare sul Colle. A creare allarme anche i possibili attriti con l’Europa: la modifica del concorso sarebbe stata presa come segnale indiscutibile di indebolimento della lotta contro la criminalità. Con la riscrittura del Pnrr e la revisione del patto di stabilità dietro l’angolo – le riflessione del Quirinale – l’Italia non ha bisogno di altre prove di forza.

Tolto il tema dal tavolo, restano gli altri capitoli aperti dalla riforma della giustizia in attesa della firma presidenziale. Il Capo dello Stato avrebbe sottolineato come la cancellazione dell’abuso di ufficio potrebbe confliggere anche formalmente con le norme europee, mentre la cancellazione del traffico di influenze – pur non creando problemi formali – verrebbe preso come un segnale negativo a Bruxelles. Da notare che Mattarella non ha intenzione di intervenire direttamente: non negherà la firma, ipotesi fantascientifica, non farà rilievi espliciti né, per il momento, dichiarazioni che suonino troppo critiche. Ritiene che trattandosi di un disegno di legge dovrà passare per il vaglio del Parlamento per assumere tratti definitivi. Per questo, a Giorgia ha chiesto la disponibilità ad accogliere emendamenti, correggere almeno i tratti inaccettabili dalla Ue. Un atteggiamento non blindato sarebbe anche un segnale di disponibilità al dialogo fondamentale per svelenire il clima. È possibile che abbiano anche affrontato una questione spinosissima come il caso La Russa. Lì però ad anticipare i probabili appunti era stata Giorgia a Vilnius p rendendo le distanze dalle incaute e inopportune dichiarazioni del presidente del Senato. Da notare che Mantovano, dopo la retromarcia sul concorso mafioso, non ha nascosto una certa preoccupazione per una sentenza della Cassazione che, rivedendo il concetto di "criminalità organizzata" crea "allarme nei tribunali" per cui non esclude di intervenire con decreto. Qualche ansia creano gli effetti che le indagini possono avere sul governo: ma Meloni – nel colloquio – avrebbe parlato di un’estate di stabilità. Un modo per dire che non ci dovrebbero essere a breve cambiamenti nella squadra di governo.

La decisione del Presidente di non intervenire apertamente sul ddl giustizia nonostante sia noto che l’apprezza pochissimo non significa però che nei prossimi giorni – per esempio in occasione dell’anniversario della strage di via Amelio – non decida di dire una parola forte e chiara sull’obbligo morale e politica di mantenere altissima la guardia contro la criminalità organizzata. Se lo farà non ci sarà bisogno di aggiungere altro.