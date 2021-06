Roma, 9 giugno 2021 - Il vertice di centrodestra sulle amministrative ha trovato la quadra per i candidati sindaci di Roma e Torino, mentre restano vuote le caselle delle altre principali città. Il nodo della capitale è stato risolto grazie a un ticket: Enrico Michetti, indicato dalla presidente di Fdi Giorgia Meloni, sarà il candidato sindaco della coalizione, mentre Simonetta Matone sarà la sua vice. Ufficiale anche il candidato sindaco per il centrodestra a Torino: sarà Paolo Damilano. Più difficile invece la scelta dei candidati di Milano e Bologna, anche se il leader leghista Matteo Salvini è ottimista: "Ci siamo riconvocati per mercoledì prossimo: chiuderemo", dice parlando di "piena sintonia". Entro la settimana invece sarà ufficializzata la candidatura per le regionali in Calabria, dove la scelta sarebbe ormai definitivamente caduta sul forzista Roberto Occhiuto.

Michetti: Roma torni caput mundi

"Sono assolutamente lusingato e ringrazio per questo tutti i partiti della coalizione di centrodestra. Sono contentissimo del ticket con la dottoressa Matone insigne magistrato. Roma è la mia città e il mio sogno. Ora iniziamo insieme questa grande avventura per restituire insieme alla Città Eterno il ruolo di Caput Mundi", ha dichiarato Enrico Michetti.

Meloni: Michetti-Matone straordinari

Molto soddisfatta la leader FdI Giorgia Meloni: Enrico Michelli e Simonetta Matone "sono due professionisti straordinari, con curriculum straordinari" ma "anche capaci di parlare coi cittadini". E aggiunge: "Abbiamo fatto grandi passi avanti come centrodestra per vincere le prossime amministrative. Ora aspettiamo la campagna elettorale per farli conoscere ai cittadini, e far conoscere ai romani come vogliamo far ripartire la città dopo il disastro dell'amministrazione Raggi". "Sono competenti - ha aggiunto - ma sanno anche parlare con i cittadini, con empatia".

Quanto al capoluogo lombardo, Meloni dichiara: "Su Milano vedremo quando si stabilirà e si deciderà il sindaco come si formerà la squadra. L'idea di lavorare anche su squadre e non solo su singole persone dimostra la nostra voglia di dare a queste città delle amministrazioni in grado di fare bene". Seguiranno gli altri candidati: "Il centrodestra è perfettamente in partita, molto compatto, con la voglia di vincere le prossime amministrative".

Salvini: bravissimo imprenditore a Torino

Salvini tenta una sintesi: "Abbiamo dato il via libera anche alla candidatura civica di un bravissimo imprenditore come Paolo Damilano in quel di Torino, a breve arriverà anche la chiusura sulla Regione Calabria, dove puntiamo non a vincere ma a stravincere anche nel nome di Jole Santelli. Osserviamo con interesse la proposta civica che è in costruzione a Napoli con Catello Maresca, che ci riserviamo di incontrare, per quanto riguarda Milano e Bologna alcuni dei candidati che si sono messi a disposizione stanno risolvendo alcuni temi legati a impresa e famiglia".

Il leader della Lega assicura che alla riunione di mercoledì prossimo si decideranno tutti i 1.300 candidati sindaci delle città che andranno al voto, e attacca: "A differenza di Pd e M5S che sono divisi a Roma e in mezza Italia e dove fanno le primarie litigano, come promesso ho l'onore di guidare una coalizione come quella del centrodestra che avrà candidature unitarie e squadre competitive e vincenti. Abbiamo fatto qualche riunione in più, però tutto bene quel che finisce bene".

Tajani: mantenuto l'impegno di candidati civici

Soddisfatto anche Antonio Tajani: "Su Milano stiamo lavorando. Oggi abbiamo chiuso Roma, Torino e la Calabria. Sabato annunceremo il candidato presidente per la Regione. Abbiamo su Roma un candidato sindaco e un candidato prosindaco con un curriculum straordinario. Appoggiamo un candidato civico a Torino. Abbiamo mantenuto l'impegno di candidati civici"."Il ticket Michetti-Matone è la migliore soluzione possibile per allargare i confini del centrodestra e per vincere a Roma", ha aggiunto Tajani.