Revoca commissione vaccini, il governo si spacca: Salvini e Lollobrigida contro Schillaci

Roma, 19 agosto 2025 – Monta la polemica in seno alla maggioranza di governo, dopo la decisione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, di azzerare la commissione vaccini appena 10 giorni dopo la nomina. La firma del decreto di revoca era arrivata dopo le polemiche, non solo dell'opposizione, per la presenza nella lista dei componenti, di Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite, che in passato si erano espressi con toni critici sulle politiche vaccinali. Tutto a questo punto è rimandato a settembre.

Salvini: “Qualcosa al ministero non funziona”

“Qui non ci sono dei dogmi e da un comitato consultivo di 20 persone azzerare chi non la pensa come il mainstream non mi sembra scientificamente corretto. Detto questo, il Ministro ha deciso, ha deciso di testa sua, cioè prima ha nominato la Commissione, poi se l'è auto azzerata”. Fanno discutere le dichiarazioni del vicepremier e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, in merito al recente azzeramento della commissione vaccini voluta dal ministro Schillaci. “Evidentemente al ministero c'è qualcosa che non funziona perché o si è distratto prima o si è distratto dopo, delle due l'una, visto che le ha firmate lui e li ha rimossi lui”, ha poi rincarato la dose Salvini. “Secondo me, aver azzerato la Commissione è stato un pessimo segnale anche dal punto di vista scientifico e culturale. Innanzitutto io ho letto le interviste di questi due medici che non conosco, che non si definiscono no vax, i quali soprattutto per l'obbligo vaccinale nei confronti dei minori avevano dei dubbi che avevano e hanno milioni di italiani e migliaia di medici”, ha sottolineato il vicepremier. “A me spiace quando chi porta un pensiero scientificamente diverso da quello che è il mainstream, venga additato come pericoloso sovversivo. Qua si tratta di un pediatra – ha aggiunto –, di uno che ha insegnato all'università a Padova, quindi non mi sembrano due passanti che al bar discettavano del Covid, quindi è una ferita che va richiusa”.

Lollobrigida: “Lasciare spazio a tesi diverse è la strada maestra”

In un'intervista al quotidiano Il Foglio, il ministro delle Politiche agricole, Francesco Lollobrigida, ha espresso un parere simile, commentando negativamente la revoca fatta dal ministro Schillaci. “Gli organismi plurali servono a contenere idee differenti e la storia insegna che non sempre il pensiero scientifico dominante è quello giusto. Lo è statisticamente, ma lasciare spazio a tesi diverse e non soffocarle è la strada maestra. Ora il ministro Schillaci gode di ampio consenso anche tra le opposizioni, a quanto ho letto”.

Orazio Schillaci, 59 anni, ministro della Salute (ImagoE)

La nomina e il passo indietro

Ma come si è arrivati a questo inciampo del governo? Riavvolgiamo il nastro. Il 6 agosto il Ministro Schillaci aveva firmato il decreto col quale istituiva il nuovo Nitag, un organismo indipendente avente il compito di supportare, dietro specifica richiesta e su problematiche specifiche, il Ministero della Salute nella formulazione di raccomandazioni “evidence-based” sulle questioni relative alle vaccinazioni e alle politiche vaccinali, raccogliendo, analizzando e valutando prove scientifiche. Una volta reso noto l'elenco dei membri, la responsabile della Prevenzione della Regione Veneto, Francesca Russo, aveva sollevato polemiche in quanto “sono presenti componenti che in passato hanno pubblicamente espresso posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni”. Era poi arrivata la nota di Enrico Di Rosa, presidente della Società Italiana d'Igiene, che affermava “Non possiamo esimerci dall’esprimere profonda contrarietà e sconcerto per la decisione di includere tra i membri del Comitato due esponenti notoriamente legati a posizioni antiscientifiche rispetto ai vaccini”. Dopo le critiche mosse anche dall'opposizione, era arrivata una petizione online lanciata dal Patto Trasversale per la Scienza, firmata fra gli altri anche dal Premio Nobel Giorgio Parisi, in grado in pochi giorni di raccogliere oltre 30mila firme, per chiedere la revoca delle nomine del Nitag.

Bassetti minacciato di morte

Infine, anche l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, ha espresso contrarietà agli specialisti del Nitag, ricevendo minacce di morte. In un'intervista all'Adnkronos Salute, si è detto amareggiato per una situazione già vissuta. “Siamo oltre la follia, ma non sono stupito perché era già successo 4 anni fa e purtroppo succede nel momento in cui la politica, che sui vaccini ha sempre solo fatto campagna elettorale, infiamma il dibattito scientifico invadendo il campo altrui – ha detto –. E a farne le spese siamo noi, medici e scienziati, che difendiamo i vaccini dagli attacchi arroganti e incompetenti della politica e dei vari guru e sciamani di turno”.