Roma, 30 marzo 2019 - I paletti sull’istituzione della commissione parlamentare sulle banche, che non deve riguardare "controlli sull’attività creditizia", sono così tanti che, di fatto, portano a pensare che Mattarella abbia voluto letteralmente demolirla. Lo si capisce leggendo il testo della lettera di accompagnamento con cui il Capo dello Stato ha firmato e contestualmente inviato il testo della legge ai presidenti di Camera e Senato.

Paletti il cui contenuto il Colle ha anticipato a Fico e Casellati durante la visita che i due presidenti hanno fatto al Quirinale l’altro ieri. Ma, per Mattarella, c’è in gioco molto altro. A partire dalla tutela della reputazione e del rispetto dell’indipendenza di Bankitalia, che deve poter nominare i suoi vertici senza interferenze da parte del governo, come è sempre stato nella tradizione del Paese. Principi che Mattarella ha ribadito, rassicurandolo, al governatore Ignazio Visco, salito al Colle mentre Fico e Casellati ne uscivano. E, già che ci siamo, serve "tutela e rispetto" anche dei poteri e delle funzioni della Bce. Infine, un’estrema preoccupazione per lo stato dei conti pubblici, col Paese a rischio recessione. Persino sulle autonomie regionali il Colle ha molto da eccepire, tanto che ha chiesto, sempre a Fico e Casellati, che le intese tra governo e Regioni sull’autonomia differenziata passino al vaglio delle Camere.

Il capo dello Stato si è messo in ‘modalità arrocco’ rispetto al governo Conte. Sbaglia chi dice che il presidente "quelli non li sopporta più" (non è nel suo stile usare toni simili), ma certo è che Mattarella è "preoccupato" più del solito. Venendo alla lettera con cui il Colle accompagna la promulgazione della legge che istituisce la commissione d’inchiesta sulle banche, il warning del Quirinale, scorrendone le tre fitte pagine dattiloscritte, è anche – e molto – politico, non solo ‘giuridico’, come fu nel caso del decreto Sicurezza.

Detto che la firma era inevitabile, Mattarella demolisce, un mattone dopo l’altro, la legge. Leggiamo. Punto primo: "Nessun controllo dell’attività creditizia". Punto secondo: "Condizionare le banche nell’esercizio del credito, del finanziamento e dei mutui è decisamente fuori dalle norme della Costituzione". Punto terzo: "Evitare il rischio che il ruolo della Commissione finisca per sovrapporsi, quasi che si trattasse di un organismo sovraordinato, all’esercizio dei compiti propri di Bankitalia, Bce, Consob, Ivass, Covip, Bce: urterebbe col loro carattere di autorità indipendenti".

Bce, Bankitalia e Consob sono fuori, cioè, "dai poteri di controllo del governo": lo dicono la Carta e i Trattati Ue. Punto quarto: "La commissione non interferisca col corso della giustizia ordinaria". Punto quinto: "Obbligo di riservatezza e il rispetto del segreto professionale". Punto sesto: "I presidenti delle Camere devono vigilare". Poi, ci sarebbe un punto settimo: Gianluigi Paragone non è il più adatto per presiedere la commissione banche. Mattarella l’ha fatto capire, senza dirlo in modo esplicito: preferisce un nome dell’opposizione, o almeno un moderato. Quella nomina spetta alle Camere e alla sensibilità politica, si spera ritrovata, del governo.