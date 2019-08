Roma, 3 agosto 2019 - Massimo Garavaglia, leghista di lunga data, dal piglio deciso e dalla preparazione solida, dimostrata durante le estenuanti sessioni della scorsa legge di Bilancio, o uno dei ministri leghisti (Centinaio, Bongiorno e, ultimo, Fontana). Sempre che sia davvero la Lega a esprimere il nome del commissario Ue che spetta all’Italia. Ma gira forte anche il nome di un tecnico d’area, l’ex ministro di Berlusconi, Giulio Tremonti, da sempre su posizioni critiche sulla Ue. La sola cosa certa è che il commissario italiano non sarà un esponente M5S. Per il resto, buio fitto.

I leghisti restano tutti abbottonati. Anche la delega che andrà all’Italia è nel vago: sarà di peso (la Concorrenza, che però la von der Leyen vuole mantenere per la liberale danese Vestager) o uno minore (Agricoltura)? L’incontro che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi tra Conte e Ursula von der Leyen, che si è concentrato molto sull’annoso tema dei migranti, non è stato un nulla di fatto. La sola novità è che Salvini ha finalmente indicato al premier una ‘rosa’ di candidati: l’onore (e l’onere) di mandare a Bruxelles un suo uomo (o una sua donna) rimane in dote al Carroccio, nonostante il suo mancato appoggio alla von der Leyen quando è stato eletta. La presidente tedesca auspicava che le venisse proposta una figura tecnica di alto profilo e che l’indicazione fosse su un solo nome. Salvini ha invece telefonato a Conte in zona Cesarini, fornendogli una rosa di tre nomi e tutti politici. Il riserbo dei leghisti sulla lista dei papabili resta intatto e quindi la girandola di nomi va avanti: dopo la rinuncia di Giorgetti sono in rialzo le quotazioni di Tremonti. Una figura a cui certo non manca il curriculum e che potrebbe avere l’ok del Ppe nel voto di conferma al Parlamento Ue.

Un passaggio che il Carroccio teme, dato il cordone sanitario anti-partiti sovranisti eretto a Strasburgo. Rimane in piedi anche l’ipotesi Bongiorno: a suo favore gioca il fatto di essere donna perché la von der Leyen vuole formare un Collegio di commissari femminile al 50%, e i Paesi membri, finora, hanno indicato poche donne. La scelta potrebbe dare maggiori chance di ottenere l’agognata Concorrenza. L’altro nome forte è, appunto, Garavaglia. "Rivendichiamo un portafoglio economico di primo piano" ha ribadito Conte alla presidente della Commissione Ue. Ma, il premier è decisamente spazientito per i temporeggiamenti del Carroccio che solo ieri gli ha presentato la lista. "Abbiamo già posticipato troppo, il nome doveva uscire già settimane fa" si è lamentato, per parte sua, anche Di Maio. "Non è possibile che la von der Leyen non incontri il partito che ha vinto le elezioni europee in Italia" attacca Fontana, neo ministro proprio per gli Affari europei. La deadline scade il 26 agosto, ma il tempo corre. Mentre a Roma si litiga, le altre cancellerie si sono mosse: 18 Paesi su 27 hanno già fatto i loro nomi. Quasi tutti, tranne l’Italia.