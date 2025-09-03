“Chi perde tace, chi vince parla: è democrazia". La sindaca di Collepasso (nella bufera): “Io, offesa e zittita”

Collepasso – “Ve lo dico in ogni consiglio comunale. Quando diventerete sindaci voi, parlerete sempre. Oggi il sindaco sono io e parlo io. Cosi funziona. È la democrazia. Chi perde sta zitto, chi vince può parlare". Telecamera fissa, inquadratura sfuocata sull’aula, campo largo sui consiglieri comunali, bandiere istituzionali e stendardo del Comune sullo sfondo. Il video dura una manciata di secondi. A parlare è Laura Manta, sindaca di Collepasso, paesone salentino nella provincia leccese, poco più di 5.400 abitanti. La scena, diventata virale, è uno spaccato del dibattito del 27 agosto. In Consiglio comunale si parla della mensa scolastica, non di princìpi costituzionali. Ma lì si arriva.

Una consigliera di minoranza M5S s’inviperisce, patisce le interruzioni, vuole terminare il suo intervento, apostrofa così la sindaca: “Stia zitta, taccia”. La presidente dell’aula la ferma: “È 5 minuti che cerca di concludere”. Parola alla sindaca Manta. È a questo punto che il dibattito sulla pastasciutta a scuola tracima nella disfida social sui diritti di libertà sanciti dalla Carta: “Oggi il sindaco sono io e parlo io. Cosi funziona...”. Poi, a valanga di accuse già scatenata, la spiegazione ufficiale: “Frase estrapolata dopo le innumerevoli offese e inviti a tacere”. Infine lo slogan battagliero: “Giù le mani da Collepasso”.

Il video finisce in rete per mano della consigliera M5S Eliana Vantaggiato: “Il nostro Comune – attacca la politica a cinque stelle - vive ormai in un clima di divisione, paura e intimidazione, che non può lasciare indifferenti. Per questo ho formalmente segnalato l’accaduto alle autorità competenti, confidando in un pronto intervento a tutela della democrazia, della legalità e della serenità della nostra comunità”. La replica della sindaca Manta alla pentastellata non si è fatta attendere: “Trovo irrispettoso nei confronti di tutta la comunità continuare a denigrare imperterriti il nostro paese con continui post e comunicati stampa in cui si descrive Collepasso come un paese diviso e litigioso da parte dei rappresentanti della minoranza M5S”.

Laura Manta è donna dalla scorza dura abituata alle polemiche. in passato, ricorda la Gazzetta del Mezzogiorno, era stata vittima di attacchi sessisti da parte di un consigliere di opposizione ed ex sindaco (“Lei sembra che gode come donna quando fa querele”, “Non gode mai, solo quando fa querele prova goduria”, “Domani mattina la prendo a schiaffi sul Comune, pure in presenza di persone”). Seguirono reazioni indignate, alzate di scudi, cori in difesa della sindaca. Oggi Manta è tornata sotto pressione.

La sua versione è un contrattacco alle accuse M5S: “La verità è ben altra. All’ultimo Consiglio comunale proprio la Consigliera Vantaggiato mi aveva più volte detto di ‘tacere’, bloccando di fatto ogni mio intervento” e minacciando “l’intervento delle forze dell’ordine’”. E ancora: “Esasperata dall’atteggiamento della Vantaggiato ho solo ribadito il rispetto del regolamento ed ecco dunque il senso della frase ‘quando diventerete sindaci voi parlerete sempre’ è proprio riferito all’attuazione del nostro regolamento”. Finale: “Certo, estrapolare delle frasi da tutto il contesto in cui sono state espresse, come fatto dal M5S, è altrettanto lesivo di quel confronto libero e di quei principi di democrazia oggi tanto invocati” dai pentastellati. Postilla: “Concludo affermando che mai è stato da me messo in discussione il diritto dei consiglieri di minoranza di intervenire su ogni discussione e proporre le proprie istanze, sempre che ciò avvenga nel rispetto reciproco, nel rispetto dei regolamenti e soprattutto nel rispetto degli interessi dei cittadini”.

Travolta dalle polemiche social, la sindaca Manta ha poi affidato a Facebook la sua intera linea: “Conoscete tutti il mio alto senso civico, il rispetto, l'uso ponderato delle parole”. Messaggio di lotta indirizzato al M5S: “State provando ad alzare ogni giorno questi polveroni ma non presterò il fianco alle vostre offese perché l’amore per la mia comunità è più grande e forte di ogni, seppur violenta, vostra provocazione”.