Codice della strada, tutte le novità. Telefono alla guida: patente sospesa fino a 20 giorni

Roma, 27 giugno 2023 – L’obiettivo è senz’altro ambizioso e l’idea del suo promotore, il vicepremier e ministro delle infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, è che il testo venga approvato entro l’autunno. Naturalmente con tutti i "miglioramenti che il Parlamento vorrà apportare", ha sostenuto oggi il leader della Lega all’uscita del cdm che ha approvato il ddl di riforma del Codice della strada e il contestuale ddl sulla sicurezza stradale. Due provvedimenti che contengono molti dei suggerimenti e idee a suo tempo condivise in vari incontri con associazioni, enti, esperti e addetti ai lavori.

Il governo ha approvato la riforma del Codice della Strada

Da ultimo il ministro Salvini ha incontrato una ventina di ‘digital creator e influencer ‘per confrontarsi sui messaggi più efficaci per i giovani riguardo la sicurezza. A questo riguardo, va sottolineato che l’educazione stradale entra anche in classe e la frequenza dei corsi interesserà le secondarie di II grado, statali e paritarie. "Ogni anno in Italia un grande numero di persone, molte delle quali giovanissime, perde la vita a causa degli incidenti stradali – ha sottolineato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara – è decisivo sensibilizzare le nostre ragazze e i nostri ragazzi sull’importanza di una guida prudente, sicura, consapevole".

I due testi approvati ieri intervengono su sanzioni, prevenzione e educazione stradale. Ma anche su ztl, autovelox e segnaletica. Previsto, in particolare, il rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe, con l’introduzione del divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici e l’obbligo, per gli stessi, di installare il cosiddetto "alcolock", che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. Sarà punibile, a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica, guidare avendo assunto droghe, e la positività al test rapido farà scattare immediatamente il ritiro della patente e successivamente anche il divieto di conseguire il titolo di guida per tre anni. I neopatentati non potranno mettersi alla guida di veicoli di grossa cilindrata prima dei tre anni dal momento del conseguimento della patente.

Sono previste, poi, nuove norme sui monopattini, con l’obbligo di casco, targa e assicurazione; multe dai 200 agli 800 euro per chi risulterà sprovvisto. Nel dettaglio: per chi circola senza assicurazione è prevista una sanzione da 100 a 400 euro mentre per chiunque circoli con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote viene comminata una multa da 200 a 800 euro. Inoltre i monopattini elettrici noleggiati nelle città italiane dovranno essere dotati di un meccanismo che li blocchi se escono dalle aree consentite.

Introdotte severe sanzioni per la sosta selvaggia, per la guida in contromano e su strade extraurbane particolarmente trafficate e pericolose. Maggiori garanzie in arrivo anche per i ciclisti, con la disciplina del sorpasso in sicurezza sia su strade urbane che extraurbane, prevedendo - ove possibile - almeno 1,5 metri di distanza nell’effettuare la manovra. Vengono introdotte nuove norme sulla disciplina delle zone a traffico limitato e ancora cambiamenti per una maggiore chiarezza sugli autovelox: con successivo regolamento saranno uniformate le modalità di approvazione degli strumenti di rilevazione della velocità. In ultimo, stretta sull’uso dei telefonini alla guida o per chi va contromano: scatta la sospensione breve della patente da 7 giorni fino a 20, se si hanno meno di 20 punti sulla patente. Ma tutto questo dovrà prima essere approvato dal Parlamento.