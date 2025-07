Cittadinanza e Ius scholae, Tajani attacca: “Decido io se il capitolo è chiuso. E non lo è”

Roma, 18 luglio 2025 - "Decido io se il capitolo è chiuso oppure no. Il capitolo non è chiuso". Lo ha detto Antonio Tajani durante il ventesimo congresso della Cisl, parlando della proposta FI sulla cittadinanza, che fa riferimento allo Ius scholae. "Io non cambio idea. E' vero, non è la priorità assoluta, è uno dei temi da mettere sul tavolo - spiega il vicepremier e segretario 'azzurro' - anche perché riguarda un milione di persone".

Sullo Ius scholae Pier Silvio Berlusconi – durante la presentazioni dei palinsesti Mediaset il 9 luglio scorso – aveva detto: “Condivido in linea di massima il principio ma onestamente ho dei dubbi sulla priorità: non mi sembra una necessità tra le prime per gli italiani quindi tempi e modi mi vedono un po' scettico''.

E poche ore dopo l’altro vicepremier, Matteo Salvini, aveva attaccato: "Noi non condividiamo il principio di accorciare i tempi per concedere le cittadinanze, e sicuramente non è una priorità per gli italiani". E poi: "Partita chiusa, tema archiviato, se ne occuperà semmai la sinistra fra trent'anni se vincerà".

Idee chiare anche per quanto riguarda l’Ue, da parte di Tajani, nel sui intervento alla Cisl. "Bisogna fare dei passi avanti: l'Europa ha bisogno di una politica estera unica e di difesa unica, era il sogno di De Gasperi, ora bisogna compiere dei passi avanti nell'integrazione europea", ha affermato. "Bisogna andare avanti e fare delle riforme complessive. Io penso di dare più poteri al Parlamento europeo che oggi non ha il potere di iniziativa legislativa. Poi bisogna avere un unico leader europeo eletto direttamente dai cittadini che sia presidente della Commissione e presidente del Consiglio. Poi chiudere l'epoca del voto all'unanimità che blocca il percorso verso gli Stati Uniti d'Europa. Se l'Europa diventa sempre più federale allora ci sarà la possibilità di avere una politica di difesa unica ed estera unica. Ci vorrà del tempo, non bisogna avere iniziative unilaterali".