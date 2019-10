Roma, 21 ottobre 2019 - Pesante attacco social a danno della senatrice Monica Cirinnà. "Ti auguro un carcinoma polmonare che ti fulmini" è il messaggio che un hater, su Twitter, ha rivolto alla politica. La dem ha replicato pubblicamente: "Grazie!! ma stia tranquilla sono stata operata già 2 volte alla mammella sinistra e sono ancora qui. Conosco il dolore e la paura di morire. Piuttosto lei rifletta su quanto odio ha dentro di sè, quello si che può farla del male. Io la ignoro felicemente."

Non sono mancati gli attestati di vicinanza all'esponente del centrosinistra."Solidarietà e un grande abbraccio a Monica Cirinnà. Ti conosco bene e so che nessun attacco, nessuna minaccia o insulto ti fermeranno. E noi siamo con te" ha prontamente twittato anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Ringrazio con tutto il cuore Zingaretti per l’affetto e la vicinanza. Ancora una volta le sue parole dimostrano cosa significa essere una comunità politica vera. Anche questa è battaglia da combattere insieme!" ha risposto la senatrice.

