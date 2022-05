Ciriaco De Mita: chi era l'ex premier e il significato di Pentapartito

Napoli, 26 maggio 2022 - Lutto nel mondo della politica. Ciriaco De Mita è morto questa mattina all'età di 94 anni. L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc si è spento alle 7 nella sua abitazione di Nusco, in provincia di Avellino. città di cui era sindaco. A dare la notizia il vice sindaco, Walter Vigilante. De Mita era stato sottoposto a febbraio scorso a un intervento chirurgico per la frattura di un femore a seguito di una caduta in casa. Quindi in aprile il nuovo ricovero al Moscati di Avellino per un attacco ischemico scorso al Moscati di Avellino. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Quando è venuto a mancare si trovava nella struttura di riabilitazione Villa dei Pini di Avellino.

De Mita premier

Presidente del Consiglio dal 13 aprile 1988 al 23 luglio 1989, De Mita è stato segretario della Democrazia Cristiana dal 1982 al 1989 e presidente del partito dall'89 al 1992. Considerato uno dei principali esponenti della Prima Repubblica, diviene premier dopo la caduta del governo Craxi II, con l'incarico affidatogli dall'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Ai tempi De Mita guida il celebre "pentapartito", la coalizione formata da democristiani, socialisti, repubblicani, socialdemocratici e liberali. Cinque da "Penta", appunto, mentre restava fuori il Partito Comunista La sua nomina a Palazzo Chigi è la prima di un segretario Dc dai tempi di Amintore Fanfani. Tre giorni dopo, le Brigate Rosse assassinano Roberto Ruffilli, senatore della Democrazia Cristiana e consulente di De Mita per le riforme istituzionali. Ruffilli era stato in prima linea nella costruzione del nascente governo.

L'esecutivo De Mita cade dopo poco più di un anno a seguito della crisi di governo innescata da Bettino Craxi, suo principale alleato-rivale. Lo stesso De Mita aveva giocato un ruolo importante, 16 mesi prima, nel dare una spallata al Craxi II. Mossa che lo aveva poi portato a Palazzo Chigi.

Sottosegretario e ministro

Già sottosegretario a fine anni '60 con il governo Rumor, De Mita è stato più volte ministro: la prima dal 1973 al '74 come titolare dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, poi dal 1974 a '76 come ministro del Commercio con l'estero e infine dal 1976 a '79 agli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

La Seconda Repubblica

Al tramonto della prima Repubblica, tra il settembre 1992 e il marzo 1993, De Mita guida la commissione Bicamerale per le riforme istituzionali, e, dopo la breve parentesi del primo biennio berlusconiano, dal 1996 al 2008 torna in Parlamento. Dal 2009 al 2014 diventa Europarlamentare. Negli anni successivi non lascia l'agone politico, nè rinuncia ai suoi ragionamenti, fino a duellare con Matteo Renzi durante la campagna elettorale per il referendum costituzionale del 2016. Termina la sua vita e la sua carriera dove l'aveva iniziata: a Nusco, eletto per due volte sindaco, nel 2014 e nel 2019. Del resto, come aveva modo di ripetere spesso, "senza memoria non ci può essere futuro".

Sindaco di Nusco

Finisce la sua carriera dove l'aveva iniziata: nel 2014, a 86 anni, viene eletto sindaco della sua Nusco, mandato mantenuto, con riconferma, fino a oggi. Nel 2015 alle elezioni in Campania aveva appoggiato la candidatura di Vincenzo De Luca, rompendo l'alleanza con il presidente uscente Vincenzo Caldoro.

Le reazioni

"Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili", scrive su Twitter il segretario Pd Enrico Letta. "E che ha investito come pochi altri sull'apertura della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l'opposto. Tanti, intensi ricordi", aggiunge.