Roma, 30 ottobre 2020 - "Stiamo vivendo una situazione complessa, con tanta preoccupazione e sofferenza. Per questo il Governo ritiene di dover fare uno sforzo finanziario ulteriore e dare un messaggio a tutto il mondo lavorativo di certezza e sicurezza". Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giuseppe

Conte, nel corso dell'incontro con i sindacati, annunciando che "il blocco dei licenziamenti viene prolungato alla fine di marzo" e che 'la cassa Covid sarà gratuita per i datori di lavoro".

Botta e risposta tra il premier Giuseppe Conte ed il leader Cgil, Maurizio Landini nel corso dell'incontro. Dopo aver annunciato di aver accolto pressoché integralmente le richieste dei sindacati sulla proroga fino al 21 marzo del blocco dei licenziamenti, Conte richiama Cgil Cisl e Uil. "Non vedo sorrisi ne gesti di soddisfazione. Di più non potevamo fare. Osservazioni? Siete senza audio o senza parole?". Risponde il leader Cgil, Landini: "la seconda che ha detto presidente".

Furlan (Cisl): "Un passo avanti fondamentale"

"La decisione assunta del governo consente di dare sicuramente un minimo di serenità alla nostra gente". Lo afferma la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, dopo l'annuncio che il governo prorogherà il blocco dei licenziamenti fino a fine marzo. "Va dato atto al Presidente del consiglio che ringraziamo - sottolinea Furlan - di avere compreso le ragioni e le preoccupazioni espresse in queste giornate dal sindacato. La soluzione trovata ci offre un respiro lungo e rasserena tante persone che noi rappresentiamo e ci consente di lavorare alacremente per cambiare gli strumenti degli ammortizzatori e delle politiche attive che sicuramente si sono dimostrate fragile e deboli per tanti lavoratori". "Il fatto di uscire stasera con una intesa - prosegue Furlan - ci consente di affrontare le giornate complicate per il paese e nei luoghi di lavoro con uno spirito positivo. E' un passo avanti fondamentale, ci contavamo tanto". "Rimangono aperte naturalmente le questioni che abbiamo posto sulla legge di bilancio - conclude la leader della Cisl - su cui contiamo di avere nei prossimi giorni un confronto chiaro e produttivo con il Governo a cominciare dalle risorse per il rinnovo dei contratti pubblici e per la legge sulla non autosufficienza"