Roma, 7 aprile 2019 - Il governo vuole chiudere i campi Rom. Mentre Matteo Salvini su La 7 a 'Non è l'Arena' diceva: "Chiudere entro la fine del mandato tutti i campi rom in Italia", sulla Rai 3 gli faceva eco Luigi Di Maio, ospite di "Che tempo che fa": "Al netto della condanna totale del pane calpestato noi rileviamo tensioni sociali dove ci sono i campi i Rom. I campi Rom vanno chiusi e non possiamo dire ai sindaci d'Italia occupatevene voi con le vostre risorse. Ma non le devo fare io da ministro dello Sviluppo Economico, lo deve fare il ministro dell'Interno. Il percorso immaginabile è quello dell'integrazione per chi è italiano e ricollocamenti per chi non lo è".

Salvini: "Non è che i cittadini di Torre Maura allora sono tutti fascisti", spiega: "categorie come comunisti e fascisti non esistono più, si studiano nei libri di storia". Quindi il vicepremier si prefissa prima della fine del suo mandato da ministro dell'Interno di "chiudere tutti i campi rom d'Italia. Poi se ci sono rom che si vogliono integrare sono benvenuti, per gli altri è finita la musica. Non capisco perché debba esserci qualcuno che vive al di fuori della legge".

Quindi condanna ferma dei fatti di Torre Maura, ma ferma anche l'intenzione di chiudere tutti i campi rom prima della fine della legislatura. Ma l'argomento è scomodo, e le proteste continuano a spuntare. Ultima è la protesta dei residenti di una traversa di via Messina Montagne, a Ciaculli, Palermo, dove arriveranno 14 nomadi sgomberati del campo di viale del Fante, a cui il Comune ha assegnato una villa confiscata alla mafia. "Noi qui non li vogliamo. Siamo preoccupati e chiediamo che vengano mandati via". Una cinquantina di persone fra residenti e proprietari dei terreni si oppone e ha deciso di costituirsi in un'associazione, associazione della Fawara, che avrà fra gli obiettivi anche il rilancio della borgata.



Domani inoltre sarà il Romanò Dives, la giornata internazionale dei Rom, che si celebra l'8 aprile. Per l'occasio la Comunità di Sant'Egidio rivolge gli auguri a tutti i Rom, Sinti e alle popolazioni romanì che si identificano con questo nome. In una nota una nota la Comunità di S.Egidio sottolinea il momento delicato: occorre "condannare con fermezza parole e comportamenti discriminatori, razzisti e violenti, come accaduto recentemente in un quartiere di Roma, quando si è impedito a poche decine di persone, quasi per la metà bambini, perfino di mangiare, arrivando al vergognoso gesto di calpestare il cibo".

"L'impegno di Sant'Egidio per favorire l'inserimento scolastico dei Rom, anche attraverso le Scuole della Pace (luoghi in cui i più piccoli apprendono a vivere insieme nel rifiuto di ogni violenza), la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, incontra quotidianamente l'atteggiamento positivo e costruttivo di tanta parte - associazioni, istituzioni, famiglie - della società italiana".

"Auspichiamo dunque che la Giornata Internazionale dedicata al popolo Rom sia occasione per prendere le distanze da un linguaggio e da pratiche che tendono ad allargare le distanze e i pregiudizi e per intraprendere con coraggio iniziative volte a favorire la piena integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese, certi che da questo trarranno beneficio tutti gli italiani", conclude la nota di S.Egidio.

