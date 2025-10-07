Chi ha salvato Ilaria Salis. Il retroscena sul voto al Parlamento europeo

Roma, 7 ottobre 2025 – Il voto di stamattina che ha salvato Ilaria Salis dalla revoca dell'immunità soltanto per un numero di scarto, in realtà parte da lontano, è durato a lungo e si è concluso soltanto dieci minuti prima della plenaria. I retroscena raccontano di un lavoro certosino portato avanti principalmente dai parlamentari di S&D. All'appello alla fine avrebbero risposto principalmente membri del Ppe della stessa Ungheria, ma anche di Polonia, Cipro, Germania, Romania. Un dialogo acceso che ha portato molti parlamentari principalmente popolari, ma anche qualche conservatore, a comportarsi nel segreto nell'urna all'opposto di quanto preannunciato ufficialmente, contravvenendo agli ordini di scuderia. Una decisione che risulta sofferta in molti casi, comunque, e che ha portato molti a discutere sulla liceità o meno di votare a favore fino a dieci minuti prima di esprimere il proprio voto. L'argomento cardine dei pontieri, ovviamente, era la colpevolezza di Ilaria Salis in qualche modo già espressa dal governo ungherese e dunque il ricatto di Orban sulla figura dell'attivista ed europarlamentare italiana.

Il voto degli italiani

Già, e l'Italia? Ufficialmente a votare contro la revoca dell'immunità a Ilaria Salis sono stati i parlamentari Pd in S&D, quelli di Avs e dei Cinquestelle in The Left e nei Verdi. Anche in questo caso, però, i numeri finali fanno pensare a un discreto numero di franchi tiratori. Di sicuro parecchi tra le file di Forza Italia, qualcuno azzarda a dire con il consenso tacito del segretario Tajani, mentre appare più difficile che ci possano essere state defezioni alla linea ufficiale tra le file dei leghisti e degli europarlamentari di Fratelli d'Italia, ciò nonostante una italiana di nuovo nelle carceri ungheresi avesse rappresentato un nuovo problema per il governo Meloni.

La regia

Che la stessa Ilaria Salis abbia avuto un ruolo attivo nell'opera sotterranea di convincimento degli europarlamentari viene dato per assodato. Anche se molto attivismo è stato registrato, nei corridoi del Parlamento europeo, soprattutto dalle parti di due dem di lungo corso da quelle parti. Primo tra tutto il milanese Brando Benifei, forte anche del suo ruolo di membro della commissione giuridica che ha votato in prima istanza due settimane fa 13 a 12 per salvare l'immunità di Salis. Quindi la vicepresidente del Parlamento Pina Picierno e che era stata la prima ad attivarsi con un'interrogazione quando Salis si trovava in carcere. Il loro ruolo sarebbe risultato cruciale soprattutto sui parlamentari stranieri, mentre l'approccio con gli azzurri potrebbe essere arrivato dall'interno dello stesso Ppe.