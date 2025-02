"Chi è stato il migliore ministro dell’Interno?". L’uomo di Musk in Italia tira la volata a Salvini

Sono solo richieste di feedback sui social. Ma visto il tema, ossia la gestione del Viminale, e poiché chi li lancia è il referente italiano di Elon Musk, fanno discutere. Anche nella maggioranza si guarda ai risultati dei quesiti che in questi giorni Andrea Stroppa pone su X. Il primo, martedì, non è stato favorevole a Matteo Piantedosi. L’ultimo si annuncia un assist a Matteo Salvini. Nelle prime ore quasi 4mila risposte sono arrivate al quesito su "quale ministro dell’Interno ha gestito meglio la sicurezza negli ultimi anni". Quattro le alternative: Piantedosi; Lamorgese (governo Draghi); Salvini (Conte I), e il dem Minniti. "Da quando è ministro Piantedosi mi sento per me e i miei cari più o meno sicuro?", chiedeva precedentemte Stroppa che conta 120mila follower. Hanno risposto in 1.129. "Preoccupante. Risultato su sondaggio sull’operato del ministro degli Interni Piantedosi: 67% si sente meno sicuro da quando è ministro", ha scritto poi Stroppa.

Considerando anche la confidenza fra Musk e Salvini, tanto basta a far ripartire le suggestioni su un ritorno del vicepremier al Viminale.