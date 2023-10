Non rinunciamo a far rientrare i cervelli in fuga

Roma, 28 ottobre 2023 – Nel 2015 (art. 16 del Dlgs n. 147) è stato introdotto un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia. Tale regime è applicabile quando il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, si impegna a risiedervi per almeno due anni e l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano. Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, per un periodo di 5 anni, il reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per altri cinque anni ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.

Insomma, è possibile che le agevolazioni si possano applicare per un periodo di 10 anni.

In molti si sono soffermati sull’abuso della norma, cioè su quelle persone, ad esempio, che vanno all’estero per due anni per poi rientrare e fruire del regime di favore per 5 o 10 anni.

Per questo motivo, sembrerebbe che il Governo voglia ridurre le agevolazioni fiscali concesse, attirando la protesta del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero che chiedono di non modificare la norma o comunque, di procrastinarne l’entrata in vigore.

A mio modesto avviso, non è l’abuso il tema cruciale né questo si risolve abbattendo le agevolazioni (tanto da non renderle più attraenti) o procrastinando l’entrata in vigore delle modifiche.

Una soluzione fattibile potrebbe essere quella di allungare il periodo di permanenza all’estero, ad esempio a 3 o a 5 anni. Tuttavia, l’aspetto più importante, per certi versi un po’ folle, è che la norma non prevede nessun cap, nessun massimale, al compenso lordo assoggettabile all’agevolazione. Mi spiego meglio.

È corretto, anzi direi fantastico, agevolare il rientro in Italia di ricercatori, piuttosto che di scienziati, piuttosto che di manager operanti in settori strategici o nei diversi settori dell’industria italiana.

Ma non è pensabile agevolare il rientro di soggetti residenti all’estero, operanti nei settori più disparati, che godono di compensi milionari. Questi signori, che probabilmente non sono neanche essenziali e men che meno strategici per il paese, si trovano nella condizione di versare allo Stato delle imposte irrisorie, paragonabili ad un funzionario di medio/basso livello. E allora mi chiedo, perché non introdurre un cap, un massimale. Vuoi rientrare? Perfetto, sgravio fiscale (quello attuale e senza modifiche) fino a 500 mila euro di compenso lordo. Mi sembra un importo più che equo (e sicuramente non basso) ma che, almeno, evita le speculazioni di coloro che percepiscono compensi milionari e che si spostano da una città all’altra, soltanto sulla base dell’esclusiva convenienza fiscale. E attenzione, tutti sono concentrati sui calciatori ma non sono soltanto loro ad avere compensi milionari e beneficiare dell’agevolazione fiscale.

Ma non è per questo che bisogna eliminare una norma, o modificarla in modo tale da renderla inutile, che invece ha portato e potrà portare grandi benefici al sistema Paese, al sistema Italia.

E pazienza se qualcuno continuerà ad abusare della norma, almeno lo farà fino a una certa soglia e non per compensi sui quali è corretto, oltre che rispettoso verso il resto dei contribuenti, che le imposte vengano assolte regolarmente.

* Partner Cap Advisory