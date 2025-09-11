Centrodestra in stallo. Ancora nessun nome. La Lega incalza gli alleati

Matteo Salvini avrebbe voluto affrontare subito il tema delle candidature regionali, ma ieri pomeriggio a Palazzo Chigi, durante una riunione per parlare di autonomia impositiva, Giorgia Meloni ha preferito rinviare ancora la soluzione del delicato argomento che vede il crinale della solidità della maggioranza sempre più critico e complice una ‘call’ con il premier polacco Tusk (e altri leader europei) dopo la crisi dei droni della notte precedente, il nodo delle regionali è stato nuovamente rinviato. Al vertice, oltre ad Antonio Tajani e il leader di Noi moderati Maurizio Lupi, c’era anche il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli; sul tavolo la richiesta dell’autonomia per Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. "Si va avanti nel percorso con i passaggi formali che si dovranno fare", ha detto Lupi al termine del vertice durato circa un’ora.

La questione delle candidature da sciogliere, a partire dal Veneto, non era ufficialmente all’ordine del giorno, ma era scontato che fosse affrontata, anche se tutti gli interessati avevano smentito. Le posizioni, insomma, a fine giornata e dopo l’ennesimo confronto (breve, ma intenso) tra alleati, erano queste: Salvini vorrebbe chiudere in tempi rapidi (con l’ufficializzazione di Alberto Stefani per il dopo Zaia) mentre Meloni non ha fretta. Per questo molto difficilmente sarebbe stata trovata una soluzione. Secondo alcune fonti, il leader della Lega avrebbe fatto cenno alla possibilità di anticipare il voto in Lombardia, magari insieme alla Politiche, nell’ottica di uno ‘scambio’ con il Veneto. Ma la cosa sarebbe caduta lì e non ci sarebbe stato tempo di parlarne proprio a causa dell’impegno, non previsto, della premier. "Non abbiamo parlato di regionali perché l’argomento dell’incontro era un altro. Se ci dovremo rivedere? Certo", ha spiegato ancora Lupi. Un attendismo che vede, sulla Campania, un ragionamento sugli stessi nomi, Edmondo Cirielli (FdI), Mara Carfagna (Noi moderati, e le opzioni civiche, Giosy Romano o il rettore Matteo Lorito. "Mi auguro che il centrodestra scelga in fretta, anche perché la Lega non ha preteso alcun candidato. Noi siamo pronti da tempo, abbiamo le liste pronte in tutte le province", ha osservato Salvini all’inaugurazione dei lavori della diga di Campolattaro, in provincia di Benevento, prima di recarsi a Roma per il vertice.

Sull’Autonomia differenziata si va avanti verso le intese con le Regioni, viene assicurato. Nessuno apertamente ammette ragionamenti su questo o quello scenario possibile, ma se Acquaroli, nelle Marche, dovesse perdere, considerando che in pochi credono all’exploit di Alessandro Tomasi in Toscana, il partito della premier si troverebbe a non avere un governatore vincente in questa tornata autunnale di Regionali. A meno di poter esprimere il candidato in Veneto. Da qui potrebbe nascere l’idea di attendere, se non fino all’esito della sfida nelle Marche (28 e 29 settembre) almeno ancora un po’. Resta dunque sul tavolo lo schema di massima, Veneto alla Lega, la Campania a FdI e la Puglia a Forza Italia ma niente nomi e cosi facendo tanti pronosticano che alla fine in Campania, Veneto e Puglia si andrà a votare il 23 novembre, ultima data utile per recarsi alle urne. "Tutto fa pensare che si voterà a fine novembre, pertanto non c’è fretta, perché c’è tempo fino al 25 ottobre per presentare le liste", diceva ieri, a mezza bocca, un big del centrodestra che sta seguendo da vicino il dossier.

Intanto, si avvicina Pontida, e c’è chi giura che Salvini porterà sul pratone del raduno non solo la questione dell’autonomia, ma anche l’investitura ufficiale per il segretario della Liga Veneta Stefani. Una fuga in avanti che potrebbe non essere gradita a Palazzo Chigi.