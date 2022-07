Il centrodestra di governo. Salvini e Berlusconi, veto sui 5S. Ma una parte tifa Draghi

Roma, 16 luglio 2022 - Berlusconi non ha nessun dubbio: se c’è l’occasione di tirare un rigore a porta vuota, si coglie e basta. Solo che non lo si può spiattellare senza peli sulla lingua, per questo al telefono con Matteo Salvini insiste per frenare l’irruenza del Capitano che vorrebbe un comunicato intitolato più o meno ’al voto, al voto’. La spunta il Cavaliere, le dichiarazioni congiunte sono pesate con il bilancino: "Il centrodestra di governo vuole chiarezza e prende atto che non è più possibile contare su M5s". Questa, argomenta Silvio, è una formula più elegante per arrivare allo stesso obiettivo, il premier ha affermato più volte che non è possibile un esecutivo senza il Movimento. Inoltre, i due leader sono convinti che per il Pd sia impossibile uno schema che metterebbe alla porta il partito con cui dovrebbe presentarsi alle urne. In effetti dal Nazareno arriva una reazione piccata: "Parlano gli alleati strutturali di chi fa ogni giorno l’opposizione a Draghi", afferma Enrico Borghi. Crisi di governo, l'analisi: "Putin mira a destabilizzare. E senza Draghi la Ue vacilla" In realtà, ove mai Draghi accettasse questa soluzione, ogni resistenza si squaglierebbe. Insomma, l’unico vero ostacolo tra la destra e il voto è il premier. "Ascolteremo ciò che dirà mercoledì, continueremo a difendere gli interessi degli italiani senza paura del voto", spiegano. Non che manchino pressioni sul leader azzurro dall’interno e dall’esterno del partito perché rimuova il veto. La delegazione al governo è scatenata: "Nessuno nel mondo capirebbe l’Italia che manda a casa Draghi", dice Mara Carfagna. Antonio Tajani, il numero due, è pronto a tutto purché l’ex presidente della Bce prosegua nella sua opera. Si fa sentire l’eterno governista Gianni Letta, ma insistono con Berlusconi anche il Ppe e il Quirinale. Il Cavaliere non si piega: i sondaggi pronosticano risultati ...