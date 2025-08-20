Centrodestra alla ricerca del nome. In Campania spunta l’idea Carfagna

Non è ancora fissata la data delle elezioni regionali in Campania e in Puglia, ma nelle due regioni i nodi diventano intricati come quelli di Gordio e nessuno riesce a tagliarli. Nel centrosinistra pugliese resta lo stallo sulla candidatura di Antonio Decaro, ‘mister mezzo milione di preferenza’, che farà i bagagli da Strasburgo solo quando il presidente uscente, Michele Emiliano, avrà annunciato una sosta sabbatica. Una scelta che il governatore uscente non intende affatto fare, anzi nonostante le insistenze di Igor Taruffi, responsabile organizzazione del Pd e delegato da Elly Schlein a sciogliere la matassa barese, va avanti per la sua strada e fa sapere che lui al Consiglio regionale della Puglia si candida, "senza se e senza ma". Mediazione che sembra fallita, nonostante i sorrisi di facciata di Taruffi che avrebbe messo sul tavolo anche qualche soluzione alternativa per Emiliano, anche se Decaro a fine giornata commenta: "Costruiremo le condizioni per andare avanti insieme, come abbiamo sempre fatto".

Anche in Campania tanti candidati rischiano di finire nelle rapide tumultuose. Soprattutto nel centrodestra dove non si trova la quadra. Tanto da costringere Meloni, Tajani e Salvini a chiedere lumi ai sondaggi. E uno dei nomi più gettonati è quello di Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati, salernitana, una lunga stagione in Forza Italia, poi ministra per il Sud con Draghi. Accanto a lei fa capolino Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli ora in pensione e nome molto sponsorizzato da Fulvio Martusciello, segretario regionale degli azzurri. Due donne che, a sorpresa, rompono il tetto di cristallo delle candidature maschili, come quella del leghista Giampiero Zinzi, del presidente Zes Giosy Romano, e, soprattutto, del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, finora uno dei pochi a essersi ufficialmente candidato. Garzo gode di un forte apprezzamento in Forza Italia, partito che cerca una candidatura civica, autorevole e radicata. La sua esperienza giudiziaria e la reputazione di rigore la rendono un profilo appetibile per la coalizione, soprattutto in una regione spesso segnata da dinamiche complesse, talvolta opache. Ma è l’ex ministra il nome che prende più quota con il sondaggio dell’istituto Piepoli che la dà al 26% del gradimento nel centrodestra, due punti sotto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si è tirato fuori, 15 punti sopra Cirielli e 20 sopra Zinzi e Romano.

Carfagna, che ha una buona base elettorale in Campania, ha già espresso pubblicamente la sua disponibilità a candidarsi: lo scorso maggio aveva dichiarato che, se le fosse stato chiesto da tutta la coalizione, avrebbe seriamente considerato la proposta. Una posizione ribadita dal presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi: "Mara è la nostra candidata". Il nome di Carfagna incarna, inoltre, un segnale di apertura verso l’elettorato centrista, visto il suo recente passato in Azione e l’intenzione del partito di Calenda, a livello campano, di flirtare col centrodestra. La scalata di Mara però non è facile.

Meloni ha interesse a rafforzare la sua leadership al Sud, ma sia in Calabria sia in Puglia i candidati arrivano da Forza Italia. Cirielli ha confermato la sua volontà di scendere in campo e gode di un consenso diffuso nella coalizione. Il viceministro è considerato un nome capace di contendere la Regione a Roberto Fico, il candidato in pectore del campo largo, dato finora in vantaggio grazie al ‘patto’ del Nazareno tra Schlein e De Luca. Un do-ut-des che suscita parecchi mal di pancia nel Pd. Non piace l’ipotesi di consegnare al figlio Piero le redini del Partito democratico in Campania con la nomina a segretario in un congresso-lampo ai primi di settembre. Resta un clima ibrido con la sinistra del partito che si dà appuntamento al 4 settembre a Napoli per contestare la scelta di De Luca junior.