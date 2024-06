Cauzione per i migranti. Da 2.500 a 5.000 euro Il ministro dell'Interno ha stabilito che la cauzione per richiedenti asilo stranieri varia da 2.500 a 5.000 euro, determinata dal questore caso per caso. Il versamento entro sette giorni evita il trattenimento, ma in caso di irreperibilità il prefetto incassa immediatamente la somma.