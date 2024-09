Sangiuliano, il caso scotta. E Meloni cambia l’agenda e diserta il G7 di Verona

Verona, 6 settembre 2024 – La premier Meloni diserta all’improvviso la sessione inaugurale del G7 dei Parlamenti a Verona e decide di partecipare in videocollegamento. Che la decisione della presidente del Consiglio abbia a che fare con le turbolenze nel governo a causa dello scandalo Sangiuliano-Boccia è molto probabile, per non dire certo.

Meloni infatti ha deciso di tenere duro finora non chiedendo al ministro della Cultura di dimettersi, ma nelle ultime ore l’affaire è diventato ancora più intricato a causa delle dichiarazioni rese da Maria Rosaria Boccia al quotidiano La Stampa, e non è detto che nelle prossime ore la premier non decida che Sangiuliano debba lasciare la poltrona.

Al momento, secondo indiscrezioni, la linea tenuta dall’esecutivo è quella che prevede che per “questioni sentimentali un ministro non si dimetta”, ma è tutto da vedere se la questione resti solo amorosa, per così dire, e se non ci sia fondamento nell’accusa che Boccia rivolge al ministro, ovvero che lui sia “sotto ricatto”.

L’imprenditrice di Pompei non ha risparmiato attacchi nemmeno alla premier, tirata in ballo spesso, seppur indirettamente, sia su Instagram che nella sua intervista al quotidiano torinese.

L’accusa è quella di sessismo e di mancato rispetto dei valori cristiani, e l’imprenditrice di Pompei dice: "Chi richiama i valori dell'essere donna ha il diritto e il dovere di difendere la propria dignità come 'l'altra persona'- afferma Boccia con riferimento all'annuncio della premier della fine della sua relazione sentimentale con Andrea Giambruno - ha fatto quando ha interrotto una relazione profonda tramite un post sui social dopo che il compagno aveva violato un sentimento d'amore. Mi chiedo perché invece io vengo trattata con arroganza, additata senza nome e cognome (e qui si riferisce all’intervista fatta a Meloni da Del Debbio). I comportamenti sessisti vanno denunciati sempre, come lei ha fatto anche utilizzando i social, perché una donna deve proteggere la propria dignità indipendentemente dal ruolo che ricopre. Non si può rivendicare la dignità di una donna offesa nei sentimenti a fasi alterne. Nè ci si può dire cristiani senza praticare il perdono. Io mi limito a difendermi da un comportamento sessista".

Sessismo di cui anche il ministro Sangiuliano è accusato e che sembra essere stato alla base dei sospetti che l'hanno spinta a un certo punto a registrare e fotografare ogni cosa, a dispetto di chi invece nel centrodestra la ha accusata "con molta fantasia" di aver registrato in conto terzi per orchestrare un complotto e un ricatto in danno del ministro.

Insomma, la grana per Meloni è enorme. Tanto da decidere di modificare la sua agenda e non partecipare ai lavori del G7 a Verona, dove sono presenti il presidente della Camera Lorenzo Fontana e sono previsti gli interventi della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, e di quello della Verkhovna Rada ucraina Ruslan Stefancuk.

''E' per me un grande onore partecipare a questa iniziativa, se pure da remoto le parole della Meloni in videocollegamento -. Voglio scusarmi con tutti per non essere riuscita a fare di più raggiungendovi fisicamente, ma non potevo e non volevo far mancare il mio contributo a questa giornata''. Dopo essersi complimentata con il presidente della Camera per l'evento, Meloni ha salutato ''tutti i presidenti della camere basse dei Paesi del G7'' e ''la mia amica e amica dell'Italia Roberta Metsola. Saluto il presidente della Rada ucraina Stefančuk e la presidente dell'assemblea nazionale della Tanzania e dell'Unione interparlamentare''.

Quindi, prima che iniziassero le sessioni di lavoro a porte chiuse, si è scollegata, salutata da Fontana.