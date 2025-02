Caso Almasri, Salvini: “Piantedosi e Nordio hanno tutelato l’Italia allontanando un personaggio pericoloso”

Roma, 6 febbraio 2025 - Matteo Salvini è intervenuto sul caso Almasri a Rtl 102.5: "Non entro nel merito giuridico. Penso che i miei colleghi abbiano tutelato l'interesse nazionale, allontanando un personaggio pericoloso".

Governo in carica 20 anni con questa opposizione

Secondo Salvini l'esecutivo durerà a lungo, grazie alle opposizioni: "Questa opposizione non fa bene all'Italia e permette al Governo di andare avanti 20 anni". E tornando sulla vicenda Almasri, ha aggiunto: "Se la dobbiamo buttare in rissa, se per i sabotaggi dei treni per una catena sulle linee è colpa del Governo, se piove è colpa del Governo, non penso che chi ascolta si appassiona a queste vicende. I miei colleghi (Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, ndr) hanno ritenuto che fosse legittimo fare quello che hanno fatto e hanno tutta la mia fiducia".

Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture

Musk può essere utile all’Italia

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha parlato anche del ceo di Tesla, e della sua rete di satelliti che ha acceso l'opposizione: "Musk può essere utile all'Italia perché con i suoi satelliti di Starlink può connettere il Paese. Dire da parte della sinistra 'non voglio parlare con Musk' significa negare a milioni di italiani la possibilità di connettersi. Io penso che è l'Europa che non ha fatto interesse nazionale degli Stati. Guardate il disastro sull'auto, non è colpa di Musk".

Chi critica Trump si dovrà ricredere

Poi parlando di Medio Oriente, Ucraina e dazi ha promosso Trump, e ha avvertito: "Quelli che deridono Trump tra qualche mese dovranno chiedere scusa". Sui dazi il leader del Carroccio ha ricordato che "furono già messi da Trump e Biden e l'economia italiana ha continuato a crescere. Il problema non è se gli americani difendono l'economia americana e i cinesi l'economia cinese. Il problema è che è l'occasione per l'Europa per difendere le aziende e i prodotti europei. Cosa che Von der Leyen non ha fatto". Infine secondo Salvini "va fermata l'eco-follia del green deal, che non ha nulla di ambientalista".