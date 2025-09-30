Caso Almasri, la Giunta ha respinto il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

Roma, 30 settembre 2025 – Caso Almasri, respinta la richiesta a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano. Lo ha deciso oggi la Giunta per le Autorizzazioni della Camera in relazione alla vicenda del generale libico accusato di crimini contro l'umanità: prima arrestato, poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane.

I tre esponenti del Governo sono accusati, a vario titolo, di favoreggiamento, peculato e omissione d'atti d'ufficio per la liberazione e il rimpatrio dell’alto militare libico Osama Njeem Almasri. Il voto in Aula è previsto per il 9 ottobre: se l’Assemblea voterà no, il processo non si farà.

Bocciata la relazione Gianassi

È stata bocciata a maggioranza la proposta di autorizzare il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano, presentata dal relatore Federico Gianassi (Pd). Il centrodestra compatto ha votato contro la proposta Gianassi alla richiesta del Tribunale dei ministri: 13 voti contrari dei deputati di maggioranza. A favore della relazione Gianassi le opposizioni con 6 voti.

Cosa succede ora

Tecnicamente le votazioni sono state tre. Ora sarà nominato un relatore di maggioranza tra i componenti in Giunta di Fdi, Lega, Forza Italia e Noi Moderati che proporrà all'Aula di Montecitorio di non concedere l'autorizzazione. Sarà Pietro Pittalis di Fi. Se l'Assemblea confermerà il "no", il processo a Nordio, Mantovano e e Piantedosi non si farà. La seduta d'Aula è già fissata per il 9 ottobre.

Nominato il relatore di maggioranza: Pietro Pittalis (Fi)

"Dopo la bocciatura della relazione Gianassi, che prevedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti. relative ai casi dei due Ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso del libico Almasri, ho nominato un nuovo relatore per l'Aula, l'on. Pietro Pittalis che riferirà in Aula il prossimo 9 ottobre. Le votazioni sono state tre distinte e hanno avuto il medesimo esito, ovvero 13 no e 6 si". Così il presidente della Giunta per le autorizzazione di Montecitorio, Devis Dori. Il relatore in Giunta, Federico Gianassi del PD, farà in Aula una

relazione di minoranza.

Almasri rimosso dagli incarichi

Osama Njeem Almasri sarebbe stato rimosso dai suoi incarichi e sostituito dal generale Suleiman Ajaj nella gestione delle operazioni di sicurezza giudiziaria. Lo riferisce il sito libico al Masdar, lo stesso che la scorsa estate diffuso il controverso video in cui Almasri – ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità – aggredisce un uomo, poi risultato risalente ad anni fa. La decisione sarebbe stata presa dal capo della polizia giudiziaria, generale Abdul Fattah Dubub, nominato poche settimane fa, che avrebbe avviato secondo altre fonti un riassetto all'interno della struttura.