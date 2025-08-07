Caso Almasri Pronto lo scudo

Il governo si difende sul caso Almasri con una memoria che attesta "la sussistenza dello stato di necessità" tale da legittimare "sul piano del diritto interno, le condotte di tutti i rappresentanti del governo italiano coinvolti". La memoria è stata inviata il 30 luglio scorso al Tribunale dei ministri e nel testo viene citata una norma che fa riferimento al codice di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati su atti illegittimi compiuti per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato da un pericolo grave e imminente. Ma il caso Almasri è ancora tutto da dipanare, con lo scontro tra ministero della Giustizia e la procura di Roma che prosegue (ieri il procuratore capo Lo Voi ha risposto seccamente al ministro Nordio circa i "ritardi" dell’invio delle carte, ndr), mentre lo stesso governo starebbe pensando a forme di tutela non solo per i ministri, ma anche per le persone coinvolte, più o meno direttamente, nella vicenda; si parla di estendere l’immunità a chi non fa parte del governo arrivando addirittura all’apposizione del segreto di Stato qualora dovesse emergere un fascicolo bis dell’inchiesta, sostenuto da un nuovo ricorso da parte di una delle vittime (stavolta una ivoriana) del torturatore libico.

Al di fuori del procedimento, c’è però il nodo che riguarda la capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Negli atti il suo nome compare diverse volte e in un passaggio dei giudici viene specificato che "la versione fornita da Bartolozzi è da ritenere sotto diversi profili inattendibile e, anzi, mendace". Non essendo direttamente coinvolta nel procedimento, non c’è alcuna ipotesi di reato a carico della capo di gabinetto, ma non si può escludere – esauriti i necessari passaggi con il Tribunale dei ministri – che la Procura di Roma possa indipendentemente valutare il ruolo svolto da lei o da altri nella vicenda, per i quali si seguirebbe il percorso della giustizia ordinaria. D’altra parte, su un caso delicato come quello dell’arresto e del rimpatrio del generale libico i contatti con i funzionari e i dirigenti del ministero non possono che essere continuativi e approfonditi. E, secondo più fonti, le procedure ordinarie prevedono che il flusso di informazioni arrivi costantemente al capo di Gabinetto. Nel caso Almasri, dunque, a Giusi Bartolozzi, che avrebbe avuto un ruolo importante nella definizione delle procedure.

Perché "ministro e capo di gabinetto – spiegano fonti qualificate – viaggiano come su un tandem: se il primo ha in mano il manubrio e sceglie la direzione da imboccare, il capo di gabinetto pedala", ed è responsabile – sotto più profili – degli atti alla base delle determinazioni adottate a livello politico. Dunque, anche Bartolozzi dovrebbe essere ‘difesa’ al pari dei componenti del governo da parte dello stesso esecutivo? Di qui le voci circa l’estensione dell’immunità a soggetti terzi coinvolti. Dagli atti emerge che per gli inquirenti la versione di Bartolozzi "è intrinsecamente contraddittoria, laddove affermava, da un lato, che, non appena avuto notizia dell’arresto, ne aveva informato il ministro. Parimenti, subito dopo la prima riunione su Signal del 19 gennaio, lo aveva richiamato; che, in generale, si sentiva con lui quaranta volte al giorno (...) tuttavia, non aveva ritenuto opportuno sottoporgli la bozza predisposta dall’ufficio", proposta dai tecnici per rispondere alle richieste giunte in merito al fermo di Almasri.

In secondo luogo, secondo i magistrati "è logicamente insostenibile che (Bartolozzi, ndr) si sia arrogata il diritto (...) di sottrarre al ministro – che le aveva prospettato la necessità di studiare le carte – un elemento tecnico da valutare e tenere in considerazione ai fini della decisione da assumere; perché, cosi facendo, sarebbe venuta meno agli obblighi inerenti l’incarico assunto". Inoltre dalle testimonianze degli altri partecipanti alle riunioni con gli altri vertici istituzionali – a cui lei aveva partecipato – è emerso che si sarebbe parlato anche dell’eventualità in cui la Corte d’Appello avesse disposto la scarcerazione dell’Almasri, convenendo "sulla necessità e opportunità di espellerlo e rimpatriarlo con un volo di Stato".