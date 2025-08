Caso Almasri, la richiesta: “Processate i ministri”. Scintille tra toghe e il guardasigilli

Roma, 5 agosto 2025 – ​​​​Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ieri era a Montecitorio per il voto su un componente del Csm. Alla buvette in compagnia di Giusi Bartolozzi, suo capo di gabinetto (che ha avuto un ruolo cruciale nella gestione della scarcerazione del generale torturatore libico Almasri, ndr) il guardasigilli ha risposto su quello che pensava fosse stato un attacco frontale da parte del presidente dell’Amn, Cesare Parodi, intervistato poco prima a Radio anch’io. Parodi, a detta del ministro, aveva fatto il nome proprio della Bartolozzi, parlando di “conseguenze politiche” nel caso in cui la dirigente fosse stata chiamata a processo, parole che per Nordio costituivano “un’invasione inaccettabile, sono sconcertato”. In realtà il magistrato era rimato più vago: “nel caso ci fossero processi e condanne, ci potrebbero essere conseguenze politiche”.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio

Nessun nome, eppure si è scatenato l’inferno, poi rientrato lasciando sul campo le conseguenze politiche di un caso che ha visto la premier, Giorgia Meloni, ‘sollevata’ (archiviata, ndr) dalla magistratura circa le responsabilità oggettive sul caso, ma non i suoi ministri, a partire dal sottosegretario Alfredo Mantovano, dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e, appunto, dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Per tutti e tre, nella serata di ieri, è arrivata in Giunta per le autorizzazioni la richiesta a procedere.

Per tutti e tre si ipotizza il reato di favoreggiamento per la mancata consegna di Almasri alla Corte penale internazionale. Per Nordio si aggiunge l’omissione d’atti d’ufficio, mentre su Piantedosi e Mantovano pende anche il reato di peculato per l’uso del Falcon 900 con cui il generale libico è stato rimpatriato.

Meloni ieri ha rivendicato la sua responsabilità, offrendo il petto al plotone d’esecuzione delle toghe per difendere i suoi ministri, ma il suo atto ha poca attinenza con la realtà processuale, che potrebbe esplodere al momento dell’accertamento dei fatti da parte della Procura di Roma. Perché potrebbe essere coinvolta proprio Bartolozzi, ritenuta una delle persone che hanno gestito la liberazione del torturatore libico e il suo rientro in patria con aereo di Stato. E questo spiega il nervo scoperto di Nordio sulla sua capo di gabinetto.

Il Parlamento sarà presto chiamato al voto segreto per l’eventuale autorizzazione a procedere (Meloni ha detto che sarà in Aula per il voto) e che ieri ha scatenato la bagarre, con il governo e maggioranza schierati in difesa: “Sono dalla parte di Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi, di Nordio e di Mantovano. Difendo la separazione dei poteri e condanno scelte che suonano come una ripicca per la riforma della giustizia”, ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani. “Vergogna, vergogna, vergogna - scrive invece su X Matteo Salvini -. Lo stesso procuratore che mi accusò a Palermo ora ci riprova a Roma con il governo di centrodestra. Riforma della giustizia, subito!”.

Ribatte, dal Pd, Elly Schlein. “Le questioni giudiziarie non attengono al nostro lavoro, ma è sul piano politico che insistiamo dall’inizio chiedendo a Giorgia Meloni di non nascondersi dietro ai suoi ministri e chiarire per quale motivo il governo ha scelto di riaccompagnare a casa un torturatore libico. Venga in Aula!”. A seguire, Giuseppe Conte: “Meloni dimostri rispetto dei ruoli e delle istituzioni: si tolga il guscio da Calimero, da lei sempre e solo complottismo e vittimismo”. Quindi il presidente di IV, Matteo Renzi: “Meloni vuole cavalcare questo avviso di garanzia per alimentare il suo naturale vittimismo”. In ultimo, il portavoce di Avs, Angelo Bonelli: “La smetta di fare la vittima, invocando ancora una volta nemici immaginari utili solo ad alimentare la propaganda: il governo ha violato la legge. E a lei che dice di non essere ricattabile rispondo che è ricattabile dai libici”.