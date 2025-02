Caso Almasri, le opposizioni non mollano: unite per informativa urgente di Meloni in Aula

Roma, 5 febbraio 2025 – Le opposizioni non mollano sul caso Almasri, e anzi promettono di dare (ulteriore) battaglia alla premier. In assenza di novità rilevanti nell’informativa al Senato dei ministri dell’Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, i gruppi di opposizione si preparano a formalizzare una richiesta di convocazione in Aula della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per confrontarsi direttamente con lei sulla scarcerazione e il rimpatrio in Libia del ricercato Cpi Almasri.

L'ipotesi, su cui si stanno confrontando i Gruppi, è quella di insistere a richiamare alle sue responsabilità la premier. La strada da percorrere potrebbe essere quella di una richiesta di informativa urgente, destinataria Giorgia Meloni, da presentare in maniera formale da parte di tutti i Gruppi di opposizione, sin qui compatti sulla vicenda Almasri. In un primo momento si era anche pensato di porre la questione immediatamente, al termine del Question time alla Camera. Ma, in ogni caso, il punto resta quello che l'informativa di oggi ha lasciato "completamente insoddisfatti" tutti i Gruppi di opposizione.

L'indicazione emerge dopo contatti incrociati fra i gruppi di opposizione sulla posizione espressa dal Governo a Montecitorio. In particolare, i parlamentari si dichiarano del tutto insoddisfatti dall'informativa resa in aula alla Camera e, a meno di novità sostanziali, intendono formalizzare la nuova iniziativa parlamentare per un confronto diretto in Aula con la presidente del Consiglio. Proprio Meloni, stamane durante l’informativa a Montecitorio, è stata fatta bersaglio degli attacchi dell’opposizione: "Presidente del 'coniglio'", dalla premier "viltà istituzionale". "Quella sedia vuota al centro dei banchi del governo è un'offesa non solo per il Parlamento ma per la giustizia internazionale. Se Giorgia Meloni è Frodo l'anello del potere le ha dato alla testa e ha liberato Sauron Almasri". Ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi.

Nei loro interventi alla Camera Elly Schlein, Giuseppe Conte, Ettore Rosato, Maria Elena Boschi, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi hanno contestato l'assenza della premier e il merito delle informative che non chiariscono affatto – sostengono – perché l'esecutivo abbia rilasciato e riaccompagnato in Libia con volo di Stato un ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità.