Caso Almasri, i ministri Nordio e Piantedosi in aula: la linea del governo

08:27

Meloni assente oggi in Aula, opposizioni all'attacco

Opposizione compatta nell'attacco alla premier Giorgia Meloni, che oggi non sarà presente all'informativa di Nordio e Piantedosi sul caso Almasri. Conte (5Stelle): "Non posso crederci. Tu scappi dal Parlamento per non spiegare agli italiani perché hai rimpatriato con volo di Stato un boia?". Boccia (Pd): "La responsabilità politica è di Giorgia Meloni. Ora scappa dal Parlamento, davanti al quale invece avrebbe dovuto rispondere in prima persona". Per Matteo Renzi (IV) "Il coraggio di Meloni finisce quando finisce la diretta Instagram... vive di complotti, vede chissà quali tensioni dappertutto" e soprattutto "racconta un sacco di balle".