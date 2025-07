Caso Almasri-Nordio. Il governo: riferiremo al momento opportuno

Roma, 11 luglio 2025 – “Nuts”, noci: cioè “ciccia”. “No pasaran”. Dalla replica in cui il ministro Carlo Nordio si è richiamato al rifiuto di resa di un ufficiale statunitense durante l’assedio di Bastogne (Natale 1944), alle parole del ministro dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani (FdI) circa il fatto che “il governo riferirà in Parlamento quando ci saranno le condizioni per informare utilmente di quanto è avvenuto in maniera trasparente”, esecutivo e maggioranza si mettono in trincea sul caso Nordio/Almasri relativo al mancato arresto e il rimpatrio dell’ufficiale tripolitano oggetto di mandato di cattura. Anzi. Nel giorno in cui il Tribunale dei ministri ha autorizzato la legale Giulia Bongiorno – che difende la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro dell’Interno ministri Matteo Piantedosi e quello di Giustizia Nordio – a visionare gli atti dell’indagine sulla mancata consegna del comandante Osama Njeem Almasri, il centrodestra passa al contrattacco. E imputa il leader di Italia viva Matteo Renzi di “illecita divulgazione di notizie inerenti il procedimento”. Ragion per cui il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastelli, segretario della Commissione giustizia, chiede lumi al ministro stesso di “tale illecita trasmissione di notizie secretate”.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio

La vicenda, del resto, si allarga concentricamente dal caso Almsri alla separazione delle carriere di cui il Guardasigilli Nordio è indispensabile nocchiero per conto del governo: la riforma storicamente cara a Forza Italia, alla quale anche la Lega e il partito della premier sono stati conquistati in ragione del conflitto permanente con le cosiddette “toghe rosse” soprattutto in tema di migranti. Sebbene la controversia, più che di colore partitico, sia di carattere corporativo tra poteri dello Stato, quello politico e quello giudiziario. Impossibile quindi che l’incarico a Nordio possa essere messo in discussione, nonostante tutti i partiti dell’opposizione si prodighino a chiederne le dimissioni in nome della presunta menzogna al Parlamento in quanto sarebbe già stato a conoscenza della richiesta di arresto prima del fatidico lunedì 20 gennaio in cui Almasri fu rimpatriato. Al limite a rischiare potrebbe essere la sua fidata capa di gabinetto, Giusi Bartolozzi. Ma per ora il centrodestra tiene duro. E anzi contrattacca, chiamando in causa Renzi e di riflesso i magistrati. Nei giorni scorsi sui giornali sono apparse ricostruzioni secondo cui il ministro sarebbe stato informato del mandato di arresto nei riguardi di Almasri prima del 20 gennaio, quando l’ufficiale venne rimpatriato. Altre fonti di stampa ieri hanno confermato che l’annuncio era effettivamente arrivato domenica 19, ma la documentazione no. Il che impediva di procedere. Certo, volendo bastava organizzarsi per firmare e fermare subito l’ufficiale, il che potrebbe rimandare a una scelta politica in favore degli alleati tripolitani nella lotta all’immigrazione clandestina. Ma sul piano procedurale il Guardasigilli sarebbe in regola. Nel suo contrattacco il centrodestra accusa invece Renzi e magistratura insieme, dal momento che le carte sul caso sarebbero uscite di cassaforte solo per andare in Procura. Un altro capitolo dell’incontro/scontro tra politica e toghe che ha investito e implicato lo stesso ex premier fiorentino. Si allude insomma al fatto che Renzi avrebbe avuto informazioni attraverso la Procura. Anche perché al tempo stesso Fratelli d’Italia vive la perenne paranoia del “complotto dell’establishement” per il governo tecnico che il senatore fiorentino sarebbe il primo a ordire.