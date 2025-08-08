Caso Almasri. Meloni attacca la sinistra:: "Usano i pm contro di noi"

Il governo continua a scivolare sul caso Almasri e l’opposizione attacca direttamente la premier riguardo al "disegno politico", adombrato in tutte le ultime interviste, che i magistrati starebbero mettendo in atto contro la maggioranza anche come "conseguenze messe in conto" del procedere spedito della separazione delle carriere. Una versione – quella della premier – che è addirittura "eversiva" per la leader del Pd Elly Schlein. "Insinuare che i giudici agiscano non a tutela della legge ma per un disegno politico – dice – è un atteggiamento eversivo. E non è la prima volta".

Ma Meloni, via social, non ci sta e ribadisce la linea: a sinistra "hanno un’unica strategia e speranza" cioè "provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo". "Meloni ha fallito su tutto – attacca Giuseppe Conte, M5s – e ora piagnucola sui social e in tv rispolverando l’usato sicuro dei governi di cui ha fatto parte: ho i giudici contro". E a rispondere alla premier è anche l’Anm. "I magistrati non fanno politica – dice in una nota l’associazione – ma fanno il loro mestiere nonostante insulti e intimidazioni. Nessun disegno politico: affermarlo è non comprendere la separazione dei poteri".

Fatto sta che la stagione parlamentare (che riprenderà a settembre) si chiude con un nuovo, l’ennesimo, scontro al vetriolo in tema di giustizia. Che si riproporrà quando si giocherà sul doppio binario dell’esame della separazione delle carriere in commissione e dell’istruttoria sulle richieste a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano. Più che probabile che il Parlamento respinga le richieste dei giudici, ma Meloni, oltre a valutare nuove strade per difendere l’operato del governo (sarebbe "grave", sostiene la leader dem, se il governo a un certo punto optasse per l’apposizione del segreto di Stato e quindi chiede che ministri e il sottosegretario "rinuncino a qualsiasi forma di scudo parlamentare") studia anche il modo per difendere la capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusy Bartolozzi, non indagata. Si sostiene, in ambienti governativi, che l’eventuale immunità di Nordio potrebbe essere estesa anche a lei. E questo in virtù della legge; la legge 219-1989: il secondo comma affronta il problema degli eventuali reati in concorso, cioè per ipotesi il caso di Bartolozzi. "Se il procedimento è relativo a un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro l’assemblea indica a quale concorrente, anche se non ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego, per l’assenza dei presupposti di cui al comma 3 dell’articolo 9 della legge costituzionale 1-1989".

Non la pensa così Matteo Renzi che avverte: "La legge su questo è cristallina. La guarentigia costituzionale vale per la Premier e per i Ministri. Non vale per i capi di gabinetto" Ovvero: essendo il capo di Gabinetto il ‘braccio operativò del ministro, la valutazione politica sull’operato del ministro si estende naturalmente anche a chi con il ministro ha collaborato, dice l’esecutivo. La Procura quindi, non potrà indagarla, ma ancora Renzi non la pensa così: "Su questo punto non si scherza: la guarentigia costituzionale vale per la premier e per i ministri. Non vale per i capi di gabinetto. Se qualcuno provasse a sostenere il contrario si aprirebbe uno scontro istituzionale senza precedenti". Infine se, come più che probabile, Nordio dovesse essere "scagionato" dal Parlamento, decadrebbe anche l’ipotesi di un fascicolo ‘Almasri bis’ in Procura. I membri del governo coinvolti, in quella circostanza, potrebbero essere chiamati a deporre, ma come testimoni.