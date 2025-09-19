Caso Almasri. Il centrodestra cerca lo scudo per Bartolozzi

La Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio ha approvato l’istanza del centrodestra di chiedere al Tribunale dei ministri e alla Procura chiarimenti sulla capo di gabinetto del ministero della giustizia Giusy Bartolozzi nell’ambito della vicenda Almasri, generale libico rimpatriato dall’Italia nonostante le accuse della Corte penale internazionale.

Si tratta del primo passo per provare a salvare la braccio destro del ministro Nordio dal processo. Bartolozzi è indagata per dichiarazioni mendaci al pm ma non per i reati in concorso con gli altri componenti del governo (il Guardasigilli, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano) per i quali il tribunale dei ministri ha chiesto al Parlamento un’autorizzazione a procedere.

Le opposizioni non hanno partecipato al voto in Giunta "per stigmatizzare – spiega la dem Antonella Forattini – questo gravissimo strappo che dimostra un governo sotto ricatto". Si accusa la maggioranza di "un’ostinazione incomprensibile e pericolosa nel voler insabbiare e bloccare tutto, impedendo alla giustizia di fare il proprio corso".

Il presidente della Giunta, Davis Dori (Avs), ha inviato la richiesta al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ritenendola "ultronea" rispetto a ciò di cui deve occuparsi l’organo da lui presieduto. Sarà Fontana a occuparsi di trasmetterla a procura e tribunale. Un passaggio che gli è valso l’accusa di poca terzietà da parte di Ylenia Lucaselli (FdI) ed Enrico Costa (Forza Italia), ma che Dori respinge al mittente liquidandola come "polemica inutile".