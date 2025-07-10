Caso Almasri, Nordio: “Gli atti che abbiamo smentiscono i giornali”. Si valuta la denuncia per divulgazione di carte segrete

Roma, 10 luglio 2025 – Caso Almasri, dalle carte dell'indagine emergerebbe che Nordio si mosse da subito per gestire la vicenda con cautela e senza lasciare tracce. “Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente quello che è stato riportato sui giornali”, annuncia Carlo Nordio sulla vicenda che riguarda la mancata consegna alla Libia del generale Njiiem Almasri.

Il ministro replica così alle nuove accuse rivolte all'esecutivo per la gestione del caso che riguarda l’ex alto ufficiale libico e per la ricostruzione che ne è stata fatta in Parlamento. Tra i documenti acquisiti dal tribunale dei ministri figurano le comunicazioni intercorse tra i funzionari del ministero di via Arenula, dal momento dell'arresto, tra il 19 e il 21 gennaio. Da sui si evincerebbe che Nordio era a conoscenza dei fatti.

Ma la diffusione sui media dei documenti acquisiti dal tribunale dei ministri non è piaciuta a Giulia Bongiorno, la legale dei quattro indagati – la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi – e per questo starebbe valutando una denuncia per divulgazione di atti coperti dal segreto e che non sono stati ancora resi alle parti interessate.

Magi: “Nordio ha mentito alle Camere e al Paese”

"Ogni ora che passa la posizione del ministro Nordio si aggrava sempre di più e non si capisce come possa essere ancora guardasigilli alla luce di quanto continua a emergere sul caso Almasri”, dice il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, sulla scia degli sviluppi sul caso. E alza l’asticella: “Nemmeno nella Repubblica delle banane un ministro resta al suo posto dopo aver liberato e accompagnato con aereo di Stato un torturatore ricercato a livello internazionale, aver ostacolato la Cpi, aver mentito al Parlamento, tutto con l'appoggio della presidente Meloni e dell'intero esecutivo".

“Non è la richiesta della procura libica a squalificare Nordio, ma il fatto che abbia mentito alle Camere e al Paese: noi lo avevamo capito subito e lo avevamo denunciato in aula appena sentita la ricostruzione del ministro. Di certo, la richiesta della procura libica aggiunge un tocco di indecenza e di farsa all'operato del governo italiano. Nordio si dimetta e Meloni venga a spiegare perche' ha coperto questo schifo", conclude il leader di Più Europa.

Libia: ordine di comparizione per Almasi

Intanto, la procura generale della Libia ha emesso un ordine formale di comparizione nei confronti dell'ex alto ufficiale del dispositivo di sicurezza penitenziaria, in relazione alle imputazioni del mandato di arresto della Corte penale internazionale, che includono reati quali stupro, tortura, omicidio, trattamento inumano, detenzione arbitraria e altri reati riconducibili a crimini contro l'umanità.

Autorizzazione a procedere o archiviazione?

La decisione del tribunale dei ministri sulla mancata consegna del generale libico alla Corte penale internazionale da parte del governo italiano è imminente. Le tre giudici dell'organismo, dopo un'attività istruttoria durata alcuni mesi, tireranno a breve le somme e dovranno comunicare alla procura se chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere per uno o più indagati oppure archiviare il fascicolo. I termini sono scaduti a fine giugno, i giudici trasmetteranno le conclusioni nei prossimi giorni.

Cosa emerge dagli atti

Dagli atti dell'indagine emerge che il governo, e in particolare il ministero della Giustizia, era a conoscenza fin da subito di ciò che stava avvenendo. Tra i documenti acquisiti dal tribunale dei ministri figurano anche le comunicazioni intercorse tra i funzionari del ministero di via Arenula, dal momento dell'arresto, tra il 19 e il 21 gennaio.

Fin dal primo pomeriggio di domenica 19, il capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, era a conoscenza dei fatti e diede indicazioni ai magistrati del Dipartimento degli affari di giustizia (Dag) di parlarsi con cautela. Nel primo pomeriggio di quel giorno, quando Almasri era stato fermato da poche ore dalla Digos di Torino, l'allora capo del Dag, Luigi Birritteri (poi dimessosi e rientrato in ruolo), scrisse a Bartolozzi una mail per segnalare la mancanza dell'autorizzazione all'arresto del ricercato, attivandosi per trovare il modo di convalidare il fermo e procedere alla consegna di Almasri.

Il messaggio su Signal: "Massimo riserbo e cautela"

Bartolozzi rispose di essere già informata, raccomandando prudenza: "Massimo riserbo e cautela" nel passaggio delle informazioni, e l'utilizzo del programma di messaggistica Signal. Il capo di gabinetto, così come altri dirigenti del ministero, è stata sentita nelle scorse settimane dai giudici come persona informata sui fatti. Il tribunale aveva chiesto di ascoltare anche il ministro Nordio, che però ha rinunciato all'interrogatorio.

La difesa degli indagati, guidata dall'avvocata Giulia Bongiorno, ha proposto al collegio che venisse ascoltato solo Mantovano.

Tuonano le opposizioni

Quanto emerge dall'indagine fa tornare all'attacco le opposizioni. "Ci aspettiamo che Giorgia Meloni torni alle Camere a chiarire una vicenda che sta fortemente danneggiando la credibilità e la dignità dell'Italia", afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein. Le fa eco il leader del M5s, Giuseppe Conte: "Un governo di bugiardi anche sul caso Almasri, stupratore di bambini rimpatriato con un volo di Stato. Nordio deve dimettersi".

Per Marco Grimaldi (Avs) "è inaccettabile che un ministro travisi i fatti e inganni il Parlamento: chi mente deve assumersene la responsabilità e lasciare l'incarico". Rincara la dose l'ex premier Matteo Renzi, secondo il quale "Giorgia Meloni ha mentito nel video da Palazzo Chigi, Carlo Nordio ha mentito al Parlamento. Non mi interessa la vicenda giudiziaria o l'avviso di garanzia: mi preoccupa un Governo che mente all'opinione pubblica e alle Camere. Un Governo che si fa ricattare dai torturatori libici".