Roma, 19 aprile 2018 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per conferirle il mandato esplorativo per la formazione del governo. Un incarico mirato, per "verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra e i Cinque Stelle". Il presidente della Repubblica "ha chiesto alla presidente del Senato di riferire entro la giornata di venerdì".

IL TIMING - Ecco allora che le consultazioni-lampo prendono subito il via, con Salvini 'grande assente'. "Ho un aereo per Catania, alle consultazioni andranno i capigruppo", fa sapere il leader della Lega, che avrebbe dovuto vedere la presidente del Senato alle 17.30. Un'occasione "per fare chiarezza" avverte il M5s, il primo gruppo ad essere ascoltato dalla Casellati alle 16,30. Un'occasione "per smettere di litigare", ribadisce la Lega, che senza Salvini vede la presidente alle 17,30. Un'occasione per difendere la democrazia dai "nemici della libertà, esteri ed interni alla nostra società" per Forza Italia chiamata a palazzo Giustiniani un'ora dopo mentre FdI sarà ricevuta alle 19,30 con Giorgia Meloni che dirà "Siamo per un governo con un guida di centrodestra".

DI MAIO - "Ancora una volta abbiamo ribadito in questa sede che M5s è pronto a sottoscrivere un contratto di governo solo con la Lega non con tutto il centrodestra", ha dichiarato Di Maio al termine delle consultazioni con la presidente del Senato Casellati. "Il centrodestra per noi è un artifizio elettorale", ha aggiunto. E l'ultimatum: "Salvini ha l'occasione per prendere consapevolezza e coscienza del fatto che le uniche forze in grado di dialogare e firmare un contratto di governo sono M5s e la Lega e dico a Salvini che di tempo non c'è più più, decida entro questa settimana il paese non può aspettare. Queste consultazioni - ha continuato - serviranno a fare capire che l'idea di un governo di centrodestra è fallita".

LA LEGA - Il gruppo di Palazzo Madama della Lega si è riunito a stretto giro dall'annuncio del Quirinale, poi Matteo Salvini ha annunciato: alla presidente diremo "che i due che hanno vinto hanno il dovere di governare, ma se tutti rimangono sui loro no non andiamo da nessuna parte. Noi siamo pronti a fare tutto, tranne che col Pd. Di Maio continua a dire o comando io o niente, mi pare quasi che non voglia governare, o che abbia già scelto il Pd". "Un po' di umilta' non guasterebbe. Voi che dite?", ha aggiunto su Twitter.

I grillini continuano a dire “O comandiamo noi o non si fa niente. E magari andiamo insieme al PD”.

Mah, io non li capisco... Un po’ di umiltà non guasterebbe😁.

Voi che dite? pic.twitter.com/O8DjHQ2XdI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 aprile 2018

VERTICE A PALAZZO GRAZIOLI - Silvio Berlusconi ha riunito lo stato maggiore di Forza Italia a Palazzo Grazioli. Presenti i due capigruppo Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini, Niccolò Ghedini e Gianni Letta per fare il punto prima di incontrare la Casellati.

LE REAZIONI / SODDISFAZIONE LEGA E M5S - In una nota ufficiale il Carroccio aveva commentato in modo "positivo" l'incarico alla Casellati: "il perimetro è esattamente quello deciso dal popolo italiano. La Lega è pronta, basta che gli altri smettano di litigare". Anche dal M5s trapela soddisfazione per la scelta del presidente della Repubblica: è l'occasione per esplicitare che il centrodestra non ha i numeri per governare, filtra dal Movimento che osserva come, in questa occasione, il leader della Lega dovrà decidere se vuole governare o stare all'opposizione con Berlusconi. Il candidato premier d'altra parte dice esplicitamente che per il M5s "è un'occasione preziosa per fare chiarezza". Insomma nulla cambia rispetto a "quanto abbiamo già affermato negli ultimi giorni". Anche Forza Italia plaude alla scelta di Mattarella. Anna Maria Bernini, capogruppo Fi al Senato, scrive che Casellati, "con il rigore e l'equilibrio che hanno sempre contraddistinto il suo operato, saprà offrire al Capo dello Stato un contributo importante per superare, nell'interesse del Paese, questa difficile fase di stallo".

Sferzanti le parole del reggente del Pd Maurizio Martina: "Con il mandato alla presidente Casellati si pone fine alle ambiguità di questi 45 giorni. Altro che aspettare le elezioni regionali, ora è il momento della verità per chi dopo il 4 marzo ha pensato solo a tatticismi e personalismi".

LE PAROLE DELLA CASELLATI - All'uscita dal colloquio con il capo dello Stato, la presidente del Senato ha dichiarato: "Ho ricevuto dal presidente Mattarella il mandato esplorativo nei termini già espressi dal comunicato. Ho ringraziato per la fiducia accordatami, terrò costantemente aggiornato il presidente Mattarella. Intendo svolgere quest'incarico con lo stesso spirito di servizio che in queste settimane ha animato il mio ruolo di presidente del Senato". Subito dopo la Casellati ha avuto un colloquio a Montecitorio con il presidente della Camera Roberto Fico (al termine del quale si è limitata a rispondere a un cronista che le diceva 'in bocca al lupo', con un 'crepi il lupo') e poi si è recata a Palazzo Chigi per parlare con il premier Paolo Gentiloni.

