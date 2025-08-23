Carfagna e la partita in Campania: "Disponibile a dare il massimo"

Nel folto mazzo di nomi tra i quali il centrodestra cerca il candidato da schierare nella difficilissima piazza campana quello di Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati, è spuntato quasi per ultimo ma con tutta la forza di un consenso personale notoriamente elevato nella regione.

Onorevole Carfagna, conferma la disponibilità a candidarsi alla guida della Campania?

"Confermo la mia disponibilità a dare il massimo, a prescindere da chi sarà il candidato del centrodestra. Che sia Cirielli, Romano, Zinzi o eventualmente anche io, il mio impegno non cambia. La priorità è voltare pagina; dopo l’era De Luca, c’è la possibilità concreta di aprire una nuova stagione".

Se fosse lei la prescelta, quali condizioni porrebbe?

"C’è solo una condizione che vale per chiunque sia il candidato e mi pare già soddisfatta: l’unità della coalizione".

La Campania è la regione in cui lo scarto tra centrodestra e centrosinistra è più ampio. Non è una sfida persa in partenza?

"No. Ci sono due grandi novità che rappresentano altrettante occasioni per noi. La sottomissione del Pd ai Cinque Stelle, che allontana i moderati, e la fine del ciclo di De Luca".

Una parte dell’elettorato del centrodestra in questi anni ha votato De Luca. Come pensa di recuperarlo?

"Io ritengo che molti riformisti e moderati che hanno sostenuto De Luca alle ultime regionali facciano fatica a identificarsi in un candidato come Roberto Fico, esponente di M5s, un partito che dice no a tutto. Il campo largo è ostaggio del grillismo e dell’estrema sinistra e questo disorienta gli elettori. È lì che dobbiamo costruire il consenso: c’è margine, la partita è aperta".

Elly Schlein, però, ha scommesso sulla rete di consenso di De Luca.

"De Luca ha costruito il consenso con una gestione capillare e clientelare, ma i campani fanno i conti ogni giorno con i limiti del suo governo, specie su sanità e trasporti. Basta chiedere in giro cosa pensano di Circumvesuviana e liste d’attesa per farsi un’idea. Di certo, la sua rete di potere condiziona ancora le scelte del partito, fino a spingere il figlio Piero alla guida del Pd campano. E questo dice tutto".

La presenza del M5s ha spinto Calenda a uscire dalla coalizione di centrosinistra in Toscana: ritiene sia possibile un avvicinamento tra il suo ex partito, Azione, e il centrodestra in Campania?

"È una scelta che spetta ai leader. Personalmente io ho stima per la classe dirigente di Azione. Può aiutarci a dare un buon governo alla Campania".

Potrebbe essere un assaggio di un allargamento al centro alle prossime politiche?

"La missione di Noi Moderati è proprio quella di rafforzare l’area centrista dentro il centrodestra, riportando la coalizione al modello di Silvio Berlusconi che si poggiava su quattro proposte politiche e non su tre. Vogliamo rappresentare chi è moderato, europeista, riformista e non si riconosce nella sinistra".

Un centro, per definizione, non dovrebbe essere autonomo dagli schieramenti?

"Anche le Europee lo hanno confermato: l’Italia è un Paese bipolare. È il motivo per cui Renzi un anno fa ha scelto il campo del centrosinistra, e la ragione per cui io, Mariastella Gelmini e Giusy Versace abbiamo scelto di far valere le nostre idee nel centrodestra. Per non lasciare afoni i moderati".

A proposito: i forzisti campani dicono che, in caso di sconfitta, i candidati eletti devono restare in regione. È d’accordo?

"È una posizione dell’esecutivo regionale: vedremo se verrà avallata dai leader nazionali".

Peserà nelle urne il ritardo del centrodestra nella scelta dei candidati?

"Penso sia giusto prendersi tutto il tempo necessario per fare una scelta di qualità".

Fa discutere in queste ore lo sgombero del Leoncavallo. È corretta un’iniziativa del genere senza avvertire il sindaco?

"È un forte atto simbolico di ritorno alla legalità che condivido. Tra l’altro il comune di Milano offre un’alternativa, gli occupanti sono disponibili allo spostamento, non vedo ragioni per fare polemiche".

Chi candiderebbe a Milano?

"Maurizio Lupi, ovviamente. Condivido la proposta lanciata per primo da Ignazio La Russa: serve un profilo moderato e politico. I civici non hanno mobilitato né gli elettori né i partiti in passato. Milano ha bisogno di una candidatura solida, riformista e autorevole. Quindi, Lupi".