Caos centrosinistra. Gioco di veti in Calabria. E la coalizione ora rischia

Il caso Calabria mette alla berlina il centrosinistra. La vicenda della candidatura alla guida della Regione ha assunto nelle ultime ore profili grotteschi. In verità, infatti, nessuno avrebbe ancora chiesto ufficialmente all’eurodeputato 6 stelle Pasquale Tridico di candidarsi contro il presidente dimissionario e ricandidato Roberto Occhiuto di Forza Italia. Non l’ha fatto anzitutto il leader 5 stelle Giuseppe Conte. Non l’ha fatto la segretaria del Pd Elly Schlein, che pure ha dato il via libera alla candidatura. Né l’hanno fatto altri leader del centrosinistra, come Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, che anzi, in assenza di Tridico, rivendica al proprio partito la candidatura in Calabria.

L’altro ieri si è riunito un maxi tavolo regionale nell’intento di tenere insieme una coalizione extra-large, che al momento vede partecipanti che vanno da Rifondazione comunista ad Azione, anche se non è detto che reggano tutti fino in fondo. Si è parlato di questioni dirimenti, come il no al ponte sullo stretto, ma non si sono fatti nomi. Non solo, in camera caritatis, la segretaria regionale dei 5 stelle ha fatto capire di non poter avanzare il nome dell’europarlamentare ex presidente dell’Inps in mancanza dell’indicazione da Roma.

Ma perché non arriva la benedizione di Conte? Il fatto è che nelle intenzioni del 5 stelle probabilmente Tridico serve più che altro a fare da lepre per poi guadagnare da Pd e alleati il via libera alla candidatura di una tra le deputate Anna Laura Orrico e Vittoria Baldino. Sennonché nessuna delle due è in grado di far breccia in ambienti moderati e probabilmente nemmeno di tenere tutta insieme una coalizione come quella che il nome di Tridico può unire. Lo stesso Occhiuto, del resto, avrebbe confidato di temere unicamente l’ex presidente Inps e ideatore del reddito di cittadinanza dalla biografia di self made man di umili origini.

La vicenda rischia di diventare esplosiva per la coalizione. Anche perché in mancanza di Tridico Avs rivendica per sé la candidatura, proponendo il giovane sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi. Ipotesi alquanto indigesta a 5 stelle. Pd e socialisti, che tiene sempre in serbo le candidature del segretario regionale Nicola Irto e del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Nessuna però veramente in grado di contendere la Regione a Occhiuto.

A rendere ancora più tumultuosa la vicenda ieri è circolato un vocale del segretario regionale di Avs Fernando Pignataro, che ha fatto un dettagliato resoconto della riunione di colazione e della situazione diretto ai propri dirigenti, qualcuno dei quali ha condiviso il messaggio. Nel messaggio Pignataro lamenta anche i giochi di 5Stelle e gli inaccettabili veti del Pd sulla eventuale candidatura di Avs. Ma non si chiede perché sia rimasto taciuto il nome di Tridico.