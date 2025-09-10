Cantiere centrodestra. Oggi il vertice di coalizione. La Lega ipoteca il Veneto

Sarà la volta buona? Il vertice che si riunisce oggi pomeriggio a Palazzo Chigi scioglierà il nodo della candidatura del Veneto? La speranza è sempre l’ultima a morire, ma le probabilità che i leader sciolgano il nodo sono abbastanza basse. All’ordine del giorno c’è prima l’Autonomia. Non a caso, il summit lo ha reclamato il papà della riforma, il ministro Roberto Calderoli. Tra una manciata di giorni c’è il raduno di Pontida e la Lega vuole arrivarci sventolando le pre-intese con le regioni che hanno chiesto le competenze su una serie di materie. Un obiettivo fondamentale già nelle scorse settimane ma ora che nel partito è riesploso il caso Vannacci è diventato una priorità assoluta.

All’attenzione di Meloni, Tajani, Lupi e, naturalmente, di Salvini, il titolare degli Affari regionali porterà dunque le proposte di intesa con le regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per il trasferimento delle materie non Lep, per le quali cioè non è necessario fissare preventivamente i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si parte da protezione civile, previdenza complementare integrativa e le professioni. Si lavora pure sulla sanità: oltre alle funzioni che già hanno, si ragiona sulla possibilità che le regioni possano decidere sulla gestione del personale, sugli stipendi, sulla quantificazione del numero dei medici.

Forza Italia e Fratelli d’Italia frenano: "Bisogna recepire le osservazioni della Corte costituzionale. Il contenuto è piuttosto preciso, ma resta pur sempre un margine di discrezionalità", affermano i meloniani. Calderoli però rilancia: agli alleati chiede anche tempi certi per il cammino della legge delega sui Lep, arrivata in Senato l’11 agosto e non ancora incardinata in commissione.

Magari sì, come dice qualcuno, questa storia è "99% immagine e 1% sostanza". Ma Salvini ha bisogno come il pane di piantare la bandiera per placare gli animi nella Lega. L’offensiva del generale Roberto Vannacci, diventato europarlamentare e vicesegretario del Carroccio, hanno fatto saltare i nervi a mezzo partito. Le sue truppe, vere o presunte, preoccupano. Ci prova il leader ad abbassare la temperatura: "Siamo troppo impegnati a lavorare per dedicare tempo o altro a polemiche". Ma quel mezzo milione di voti incassato dal generale gli fa troppo gola per rinunciarci a cuor leggero, quindi fa muro: "Vannacci è un valore aggiunto, stiamo facendo e faremo un ottimo lavoro insieme".

Parole che sono sale sulle ferite di molti big leghisti: da Attilio Fontana a Luca Zaia passando per Massimiliano Fedriga. Il sospetto che miri a conquistare e colonizzare è radicato e diffuso. "La Toscana è ormai un suo feudo – spiega un dirigente – Nelle liste ha privilegiato i fedelissimi". Ragion per cui l’ex portiere Giovanni Galli ha scelto di non correre per le regionali "non potendo farlo da capolista a Firenze". D’altra parte il generale non nasconde "la volontà di vannaccizzare la Lega". E in un’intervista a Maria Rosaria Boccia (protagonista della vicenda che portò Gennaro Sangiuliano a dimettersi da ministro) non esclude di diventare un giorno alternativo a Giorgia Meloni. "Sta facendo un ottimo lavoro, mai pensato di fare il premier ma se gli elettori lo vorranno, non mi tiro indietro". Per poi spiegare di preferire Putin "che ha portato un’esplosione di benessere, di ricchezza nella sua nazione" a Zelensky. Insomma: il guaio è tutt’altro che sistemato.

E resta aperto il dossier Veneto, anche se a via Bellerio sono piuttosto fiduciosi che la pallina finirà per fermarsi sul nome di Alberto Stefani. Più cauti gli alleati: tra i casi urgenti da sciogliere questa regione figura come terzo. L’allarme rosso suona nelle Marche e in Calabria, due regioni che il centrodestra "deve" riconfermare. Però le lancette corrono: il dopo Zaia va risolto. E va chiusa anche la telenovela campana (FdI propone Edmondo Cirielli, ma è sempre quotata la soluzione civica) e quella pugliese, dove resiste l’ipotesi dell’azzurro Mauro D’Attis.