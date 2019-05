Roma, 9 maggio 2019 - Salvini dichiara guerra ai negozi di cannabis light. E annuncia la chiusura di "tre shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche" (ma sarebbero solo due, a Civitanova), convinto che l'"esempio" marchigiano possa essere esportato in tutta Italia. Intanto sale la tensione con i 5 Stelle, evidentemente irritati dalla nuova battaglia leghista. La "droga è un'emergenza nazionale e dunque dobbiamo usare tutti i metodi democratici per chiudere questi luoghi di rieducazione di massa", tuonava ieri il vicepremier, subito ripreso dalla ministra pentastellata Giulia Grillo che faceva notare come "nei canapa shop non si vende droga".

Lo scontro si alza oggi con Di Maio che interviene, ricordando a Salvini che sì, vanno bene i controlli antidroga, ma "preoccupiamoci anche della lotta alla mafia". Un'uscita che non è piaciuta a Salvini: "Combattere la droga significa anche combattere la mafia come dimostrano gli arresti delle ultime ore contro il clan Casamonica", replica il leghista. Che rilancia: "Il senatore dei 5 Stelle Mantero ritiri la proposta sulla droga libera. Non è nel contratto di governo e non voglio lo Stato spacciatore".

Sono oltre duemila in Italia i punti vendita di cannabis light aderenti all'Aical, l'associazione nata nel 2018 che riunisce 7 tra le principali aziende del settore. Per un fatturato di 6,598 milioni di euro. Salvini vorrebbe cancellarli tutti con un colpo di spugna: "Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città - ha detto il ministro dell'Interno in un comizio a Pesaro -. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto".

Cannabis, perché il questore di Macerata ha fatto chiudere due shop

Sono due i cannabis shop chiusi nel Maceratese, a Civitanova Marche, spiega il questore di Macerata Antonio Pignataro che da tempo combatte una crociata contro i locali che vendono prodotti alla canapa. Per i titolari sono scattate le denunce per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, precedute dal sequestro di 25 prodotti, in cui è stato riscontrato un thc (principio attivo della cannabis) di 0,8. Secondo Pignataro, "si possono vendere shampoo e saponi ma non le infiorescenze di canapa", senza le quali però "questo tipo di negozi non coprirebbe le spese". E comunque, a suo giudizio, "la cannabis legale non esiste e il limite di thc di 0,5 è ingannevole".

"STOP A TUTTE LE FESTE" - Salvini si complimenta con il questore e con la magistratura: "Lo Stato dimostra di non essere complice di chi vende prodotti che fanno il male dei nostri figli". E il "modello Macerata - come lo chiama lui - può essere replicato con successo in tutta Italia, oggi stesso manderò una direttiva". Non solo negozi. "Vieteremo tutte le feste, iniziative, esposizioni di droghe che distruggono il cervello dei nostri ragazzi", insiste Salvini. Che poi plaude alla cancellazione del Festival della Canapa in programma Torino dal 17 al 19 maggio. Un "ottima notizia!".

SIBILIA (M5S): "CHIUDERE GLI SHOP? NON ESISTE" - Ma sul tema della cannabis il dicastero non è coeso. "Non vedo per quale motivo gli shop vadano chiusi - il sottosegretario al ministero dell'Interno, Carlo Sibilia (M5s). Lo Stato deve star vicino alle piccole medie imprese. È un tema che per me non esiste. Se ci sono business illegali vanno chiusi tutti. Non è che uno si alza la mattina e chiude esercizi commerciali. Noi i negozi dobbiamo occuparci di farli aprire".