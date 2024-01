Candidature a sinistra: "Schlein capolista?. Una scelta incoerente alla propria immagine"

di Cosimo Rossi

ROMA

"Se ti presenti in quel modo in 5 circoscrizioni, significa che hai accettato l’identità dell’avversario. Non funziona così". Per Ritanna Armeni – giornalista e scrittrice che della sinistra e il femminismo è militante, oltre che esperta conoscitrice – la tentazione della segretaria dem Elly Schlein d’inseguire la premier Giorgia Meloni alle Europee sarebbe innanzitutto un errore "simbolico".

Armeni, tra la premier e la segretaria dem ci sono in fondo delle somiglianze che culminano nella ricerca del suffragio personale?

"Meloni fonda la propria politica sulla figura dell’uomo e la donna forte, che ha fatto carriera nel partito, si definisce underdog, diventata premier, continua a voler essere la prima e comandare. Da questo punto di vista è assolutamente coerente, anche rispetto al proprio elettorato. Il suo problema è consolidare il 30%. Un’aspirazione talmente forte che non ha voluto parlare dei saluti romani di Acca Larentia per non alienarsi quel 2 per cento di estremisti. Lei più diventa protagonista meglio va".

E Schlein? Per com’è diventata binaria la politica non beneficia anche lei di questa logica?

"Schlein la capisco meno. Usa sempre la parola ‘insieme’ nel proprio vocabolario: il programma fatto insieme, le decisioni prese insieme... Le scelte politiche dovrebbero essere coerenti all’immagine che si vuol dare di sé. Invece sembra volersi ritagliare un ruolo di protagonista assoluta. Anche a scapito di un aspetto fondamentale della strategia, che riguarda il modo in cui il Pd si pone rispetto alle donne".

Il tema di genere rimane comunque in primo piano...

"Due donne, certo, già una cosa buona. Quando però Meloni ha sostenuto che non esiste un problema femminile, ma di merito, le donne del Pd hanno sostenuto l’importanza di una lotta comune. La segretaria capolista unica compromette le loro possibilità di accesso in conseguenza della norma sulle preferenze alternate per genere. Per un partito che ha fatto della quote rosa una questione identitaria è un colpo piuttosto duro. Di fatto lede un principio fondamentale, che viene derubricato alla prima elezione importante. Questo è importante sia nello specifico che in generale, perché pone la questione di quanto i principi possano esser sacrificati al voto".

Dipende da quanti voti si possono guadagnare?

"Credo lei pensi in questo modo di avere voti in più nello scontro diretto. Anche nel confronto tv. Ma non so se candidarsi in 5 collegi significhi automaticamente voti. Secondo me abdicare ai propri principi alla fine non paga. Meloni a suo modo è sempre stata molto coerente. Schlein derogherebbe a molto: collegialità, formazione gruppi dirigenti, questione femminile. Prodi, che non è uno sprovveduto, glielo ha sconsigliato. Un partito non può venir meno al principio per cui se ti presenti poi vai in Europa".

Difatti si vocifera che la segretaria potrebbe optare per Bruxelles...

"Schlein deve ricostruire l’elettorato tra quel 50% che si astiene e in gran parte era di sinistra. Non lo fai dicendo che vai a fare la parlamentare europea, che è una cosa seria".

L’ha già fatto.

"Ma non da segretaria di un partito che ha un problema enorme di esistenza. Non si sa se ci vai, se inganni o no l’elettorato, se sia davvero utile al partito. E comunque te ne freghi della rappresentanza femminile in un momento importante. Non credo che piacerebbe a tanti elettori del Pd e di sinistra".

Schlein poteva sfilarsi da subito lasciando a Meloni il cerino della gioco elettorale. Non rischia di vivere di luce riflessa?

"Così come Meloni ha vinto grazie alle donne, Schlein ha vinto grazie a Meloni: una fetta del Pd non ha voluto lasciare alla destra la primazia della leadership femminile. Lo scontro c’è già. Il problema è quali sono gli strumenti più utili a ciascuna. Meloni è fornita di quelli giusti. Schlein, che esprime a parole altri principi, sembra porsi il problema di mostrare che c’è un’altra donna forte. Invece deve opporsi sulla base della sua identità: il simbolico è importante. Il suo gioco dovrebbe esser distinguersi e scontrarsi con Meloni non perché uguale, ma perché diversa".