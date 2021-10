Roma, 2 ottobre 2021 - E' polemica a Nardò (Lecce) per l'aggressione subita da Tiziano De Pirro, candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative, denunciata dal vicepresidente del consiglio regionale pugliese Cristian Casili (M5S). Il fatto si è verificato ieri sera durante un comizio elettorale in piazza Salandra, nel centro di Nardò, dove i cittadini si accingono a eleggere il sindaco alle amministrative del 3 e e 4 ottobre prossimi. "Una bellissima serata macchiata dall'intollerabile, raccapricciante violenza fisica subita da un nostro candidato del M5s, Tiziano De Pirro, che è stato brutalmente aggredito in mezzo alla piazza. Frattura della mano e in attesa di valutazione dell'otorino per il violento pugno ricevuto", scrive sul suo profilo facebook Casili.

"I toni non devono mai incitare alla violenza - ha rimarcato Casili - in una città che non sopporta più questo clima d'odio". Pippi Mellone, sindaco uscente, ricandidato alla carica di primo cittadino, minimizza l'accaduto spiegando che le cause sarebbero riconducibili a rivalità calcistiche. "Le ragioni dello scontro tra due signori in piazza Salandra - sostiene Mellone - sono di natura esclusivamente calcistica. Una contrapposizione personale nata non certo ieri sera e comunque in contesti lontanissimi dalla politica". "Non c'entra la politica, quindi - conclude Mellone -, non c'entrano le candidature, non c'entrano le elezioni. Sicuramente questi signori potevano regolare le proprie questioni altrove e in modo infinitamente più civile. Da parte mia auguro alla persona aggredita una pronta guarigione".

Questa mattina un altro post di Casili su Facebook denuncia "le parole, o meglio le urla, del sindaco uscente Mellone". Il vicepresidente del consiglio regionale pubblica un video, aggiungendo: "Subito dopo queste parole si è verificata la vergognosa aggressione a Tiziano De Pirro, ragazzo mite, candidato nella lista del Movimento 5 Stelle. Tiziano purtroppo ha subito la frattura della mano e probabilmente un danno ad un orecchio. Aggressione subita da un estremista di destra che sostiene il sindaco Mellone. Questo è il clima di odio che vive Nardò".