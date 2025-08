Campo largo L’intesa è fatta

Partita chiusa? "Praticamente sì", dice un autorevole leader dem. E, se lo dicono dal Nazareno, significa proprio che l’intesa del campo largo è praticamente siglata per tutte le regioni al voto. Anche se il leader 5 Stelle Giuseppe Conte non risparmia qualche opportuno distinguo insieme al via libera pronunciato ieri nei riguardi dell’ex sindaco dem di Pesaro Matteo Ricci per la corsa nelle Marche contro il governatore di FdI Francesco Acquaroli. Ma l’ex premier non può certo sottrarsi ai vincoli di coalizione se vuole, come fortissimamente vuole, contendere la premiership alla segretaria del Pd Elly Schlein in vista della Politiche.

Partita "praticamente chiusa", sostengono dunque dagli scranni parlamentari dem. Il via libera pronunciato da Conte nei riguardi di Ricci dopo l’interrogatorio presso la sede della Guardia di Finanza pesarese viene considerato il sigillo al patto. "Non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Ricci", sostiene Conte, secondo cui "sarebbe un brutto precedente, sarebbe fare di tutta l’erba un fascio". Ringrazia il candidato e rilancia la segretaria del Elly Schlein invitando a andare avanti insieme in tutte le regioni.

Conte però ha già messo le mani avanti. L’ex premier ci tiene moltissimo a marcare il distinguo ai sensi dell’alterità pentastellata, come fa nel gioco facile contro lo sviluppo edilizio delle giunta Sala a Milano e in quello inutile contro Eugenio Giani in Toscana, data l’acrimonia di lungo corso col Pd regionale e i consensi irrilevanti del movimento a livello regionale, che comunque si è espresso contro l’alleanza coi dem. Due partite in vero di poca rilevanza elettorale. Ma di buon distinguo mediatico (a Milano) e politico (in Toscana).

Il leader 5 Stelle calibra bene i colpi, come ha sempre fatto. La richiesta di dimissioni di Sala sull’onda della speculazione à la carte più che del giustizialismo becero non ha chance data la scarsa rappresentanza pentastallata, così come l’obiezione all’alleanza in Toscana con Giani, che non è destinata a cambiare i risultati salvo che nei salotti televisivi. E non sia mai che si sostenga che il via libera a Ricci è collegato a quello all’ex presidente della Camera Roberto Fico in Campania. "Se ci fosse un collegamento minimo fra Ricci e la candidatura che stiamo valutando in Campania – sostiene Conte – significherebbe che il M5s fa mercimonio e significherebbe che sono un buffone".

Eppure così è. Non per la Campania in sé: che pure – da seconda regione per popolazione – è considerata fondamentale per accreditare la capacità di governo e di insediamento locale del movimento che l’ex premier di matrice ampiamente post-dc vuol rendere capace di sopravvivere all’onda populista e far diventare forza di governo e consenso locale. Ma soprattutto per la sfida politica da giocare col Pd alle primarie: neanche necessariamente per vincere e poi perdere contro Giorgia Meloni, ma per rimanere in campo da ex premier dopo che gli altri sono passati.

Il governatore campano Vincenzo De Luca, che aveva già dato un sostanziale e sofferto via libera a Schlein e Conte su Fico, aveva subito provato a far saltare i giochi sull’onda del caso Ricci. Paradossalmente però il suo rilancio, da leader ormai privo di una prospettiva di governo con una base di consenso sempre più ristretta, si è rivelato un boomerang. A vantaggio di Conte, Schlein e Fico. Partita probabilmente chiusa, quindi, anche in Campania. Giunge, tra l’altro, anche la benedizione di Matteo Renzi, leader di Italia viva: "Vediamo se sarà Fico il candidato in Campania. Se sarà così nella logica di un accordo noi lo sosterremo perché se c’è un accordo di coalizione sosteniamo anche Fico e se Fico viene sostenuto da De Luca stravince".

Tolta l’eroica sfida in Veneto dell’ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo, rimane il caso Puglia. L’ex sindaco di Bari ed europarlamentare Antonio Decaro maldigerisce le candidature dell’ex governatore Nichi Vendola in Avs e del governatore uscente Michele Emiliano nel Pd. Soprattutto quest’ultima è la più ingombrante. Tanto è vero che Emiliano dovrebbe passare una breve stagione da assessore agli ordini di Decaro in vista della candidatura al Senato nel 2027.