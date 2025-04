CAMERA Si commemora il Papa. Poi la fiducia sulle assunzioni

Si svolgerà oggi alle 16 a Montecitorio la commemorazione del Parlamento in seduta Comune in ricordo del Santo Padre. Lo ha deciso ieri la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, anticipando quella della Camersi è tenuta in serata. Prima che arrivasse la notizia della morte del pontefice, la giornata di oggi era già stata dedicata al cosiddetto ’premiertime’, ovvero il Question Time rivolto alla presidente del Consiglio. Un appuntamento molto atteso che dovrebbe slittare a questo punto al 7 maggio alle 16.

Nel frattempo la giornata di ieri è ripresa regolarmente ieri, con la discussione in Aula alla Camera del decreto legge recante sulle disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Oggi alle 11.20 sono in programma le dichiarazioni di voto e la questione di fiducia, come annunciato da ministro per i Rapporto col Parlamento, Luca Ciriani (foto). A seguire il question tim con con i Ministri Foti, Giuli, Abodi e Casellati.

Tra le novità introdotte in Commissione, quella del riconoscimento ai comuni, alle unioni di comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, della possibilità fino al 31 dicembre 2026 di destinare il 15% (in luogo del 10% attualmente previsto) dei fondi per le assunzioni al reclutamento a tempo determinato, con contratto di apprendistato di durata massima di 36 mesi, di soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore. "Grazie alla Lega e all’esecutivo abbiamo trovato le risorse per permettere un turnover, recuperando quei buchi assunzionali che specialmente i governi di centrosinistra hanno creato con tagli lineari", afferma Laura Cavandoli, deputata della Lega. "Il governo sceglie di tagliare il turnover, di umiliare gli idonei dei concorsi pubblici, sia a quelli in attesa sia quelli che già lavorano – è il controcanto di Andrea Casu del Pd – con un unico obiettivo: accrescere il numero di figure di diretta dipendenza politica e di diretta nomina all’interno delle pubbliche amministrazioni".