Camera, 1.300 euro in più al mese (netti) per i capigruppo. Scoppia la polemica

Roma, 13 luglio 2023 – I capigruppo alla Camera avranno un aumento di stipendio di quasi 1.300 euro netti al mese.

L’ufficio di presidenza di Montecitorio ha approvato l’incremento delle indennità, pari a quella già erogata per i presidenti di commissione, pari a 2.226,92 euro lordi al mese, 1.269,34 euro netti.

La decisione è stata presa con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e del Movimento Cinque Stelle. Si sono astenuti Pd, Avs e Roberto Giachetti di Az-Iv.

Per il 2023 l’indennità aggiuntiva sarà a carico dei bilanci dei singoli gruppi parlamentari. Dal 2024 sarà, invece, erogata direttamente dalla Camera, la cui spesa però comunque non aumenterà.

Le risorse necessarie per queste nuove indennità saranno prelevate dal contributo concesso dalla Camera ai gruppi parlamentari. E quindi, viene spiegato, l’operazione è ad invarianza di spesa rispetto al bilancio complessivo di Montecitorio. “Non si prevede nessun aumento di spesa per il bilancio della Camera dei Deputati”, sottolinea il questore Paolo Trancassini.

Chi ha deciso di rinunciare

Il capogruppo grillino Francesco Silvestri ha già annunciato che rinuncerà, “in linea con la mia storia personale e con quella del Movimento 5 Stelle”. Idem per la capogruppo del Pd Chiara Braga che quei soldi in più in busta paga non li vuol prendere.

Come funziona al Senato

E al Senato? A Palazzo Madama nulla in materia di indennità aggiuntive ai capigruppo è codificato. Tuttavia, i gruppi godono di autonomia finanziaria. Non è escluso, dunque, che qualche gruppo dia ogni mese qualcosa in più ai propri presidenti. Ma non si sa nè chi lo faccia nè per quali somme.