Alluvione Emilia-Romagna, Malan (FdI): “Il cambiamento climatico non è un dogma, fenomeni già visti”

Roma, 20 maggio 2023 – “Non esistono verità definitive” sul “tema del cambiamento climatico”. “I dogmi possono andare bene in altri campi”. E’ questo in sintesi il pensiero espresso dal capogruppo di FdI al senato, Lucio Malan, interpellato sull’alluvione in Emilia-Romagna.

“In ogni campo scientifico non esistono verità definitive, c'è sempre la ricerca. Sul tema del cambiamento climatico ci sono tante voci, a partire da quella di Franco Prodi, diverse dal pensiero diffuso dai media. Persino in teologia s'è pronti alla ricerca, figuriamoci sul clima. Poi non è vero che sono fenomeni mai visti negli ultimi decenni: penso al Polesine, all'alluvione di Pisa, di Firenze, di Venezia. I dogmi possono andare bene in altri campi, ma è sempre bene, avere un atteggiamento non assolutistico”, sono le parole di Malan, che punta il dito sui pochi soldi spesi per la tutela del territorio.

“La solidarietà e le azioni concrete a favore delle popolazioni colpite vengono sopra ogni altra cosa. Però visto che c'è chi da già colpe vorrei ricordare che quando piove così forte è difficile avere un quadro completo. Di certo occorre tutelare l'ambiente e predisporre gli strumenti per affrontare fenomeni estremi. Poi vorrei ricordare che in Campania ha piovuto di più e non è successo nulla. In Emilia solo una piccola parte dei soldi sono stati usati per costruire infrastrutture in grado di gestire l'acqua, per la manutenzione del territorio, spesso solo per difendere la fauna locale”, dice il capogruppo di Fratelli d’Italia.

La nostra raccolta fondi