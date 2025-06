Calenda promette: resto al centro. “Ma la maggioranza avrà problemi”

Roma, 26 giugno 2025 – Senatore Carlo Calenda, leader di Azione, il fatto che la vostra mozione sulla politica estera e di difesa sia stata votata dalla maggioranza e anche da qualche Pd del calibro di Pier Ferdinando Casini basta di per sé a dar corso a ogni malizia politica. Qual è la verità? “La verità è che la nostra mozione è stata votata dalla maggioranza, Italia viva e da tre senatori del Pd, ma solo perché il presidente Boccia ha dissuaso gli altri dicendo che era contro la linea del Pd. Invece credo che fosse una mozione equilibrata che ha mostrato una valenza trasversale”. Nel quadro del bipolarismo attuale, pensa che una parte del centrosinistra percepisca il vuoto politico dell’Europa e sia pronta a impegnarsi? “Il punto dirimente è cosa fare: davanti a una personalità come Trump che disprezza l’Europa e si disimpegna dalla Nato e Putin che si mostra sempre più aggressivo, dobbiamo decidere se chinare il capo oppure essere forti e avere una difesa efficiente e indipendente come Europa. Una questione che taglia trasversalmente gli schieramenti, rispetto a cui Lega, 5 Stelle e Avs la pensano diversamente rispetto a noi, Forza Italia, Fratelli d’Italia e una larga parte del Pd”.

Il leader di Azione Carlo Calenda durante il suo intervento conclusivo al secondo congresso nazionale di Azione

Lei è sempre stato severissimo nei riguardi di Trump... “Penso che l’amministrazione Trump stia distruggendo la democrazia liberale e si trovi più d’accordo con Putin che con l’Europa. Per cui ci troviamo soli e ci facciamo anche trattare come ciabatte”. Si riferisce, ad esempio, alla lettera del segretario generale della Nato Rutte al presidente Usa? “Una figura umiliante. E non parliamo di come siamo stati trattati al G7 con Trump che si annoia e se ne va, chiede di reinserire la Russia e bullizza Starmer e Macron. Trump ha firmato una dichiarazione sulla de-escalation tra Iran e Israele e poi ha dato il via ai bombardieri. Ma io dico: c’è un po’ di dignità tra questi premier europei? Ci vorrà pure qualche leader che abbia il coraggio di rispondere per le rime a Trump. Qualcuno pensa che De Gaulle si sarebbe fatto trattare così senza proferire parola? Ci vuole che qualche laeder europeo abbia il coraggio di dire basta. Per me dovrebbero farlo insieme Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna con una dichiarazione comune”. Quindi non blandite la maggioranza per cambiare governo? “Non è che mentre il mondo va a fuoco noi pensiamo a robe provinciali. La maggioranza avrà i suoi problemi con la Lega di Salvini, così come si verificheranno a sinistra. Il tema vero è che il nodo del riarmo dell’Europa, per come si presenta nel nuovo quadro di equilibri globali, può far saltare il bipolarismo. La sinistra non può andare al governo con la posizione di Conte fuori da Nato e Europa. Dall’altro lato la Lega, alleata a tutti i partiti anti-europei e filo-putiniani che vogliono far saltare l’Europa, non potrà accettare il riarmo. Questo in estrema sintesi. Noi rimaniamo al centro come alternativa liberale a due poli condizionati dai populisti”. Non hanno ragion d’essere i vagheggiamenti da “Union sacrée” per far fuori le ali estreme in nome dell’europeismo? “Magari. Ma Schlein e Meloni sono interessate alla guerra di rumore tra di loro per militarizzare gli elettorati. E poco importa se più della metà degli italiani non vota più. Certo se a un certo punto la Lega forzerà contro la spesa militare e dall’altro lato Conte farà il tribuno per togliere voti al Pd, si porrà il problema di cosa fare dell’Italia”. E allora che cosa accadrà? “Solo un centro forte può dare stabilità al sistema politico e tenere l’Italia sulla rotta giusta. Altrimenti accadrà quello che purtroppo è sempre accaduto quando si avvicina un disastro e la politica non si assume responsabilità: arriverà un governo tecnico. Dopodiché un’Europa che non si affidi solo agli Usa dovrebbe essere un obiettivo che sta nella tradizione culturale sia della destra che della sinistra”.